En 2019, EDOMEX registró la mayor tasa en feminicidios y trata de personas

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- El Laboratorio de Seguridad Ciudadana del Estado de México (LSCEdoMex) dio a conocer su Reporte Anual de Incidencia Delictiva 2019, sobre los casos de inseguridad registrados en la entidad más poblada del país, cuyos estudios arrojan que los feminicidios y la trata de personas se dispararon un 7 y 107 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con los datos del LSCEdoMex, las víctimas por feminicidio fueron 125. De ellas, 78.4% fueron mujeres mayores de edad y 17.6% menores o adolescentes. El municipio con la tasa más alta en feminicidios fue Zumpango, con 1.22; seguido de Texcoco (1.00) y Cuautitlán (0.99). El distrito donde más creció fue Toluca con 215.5%.

“Esta situación ya es preocupante porque cada vez más niñas y adolescentes se suman a los registros de hechos violentos que atentan contra su integridad, por lo que es prioritario que desde pequeñas sepan cuidarse y sus familiares estén conscientes del entorno social en el que viven actualmente”, afirmó Omar Ramírez Rodríguez, especialista en seguridad y técnicas de defensa personal.

En lo que respecta a la trata de personas, los distritos judiciales con las tasas más altas de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes fueron Lerma (0.63), Toluca (0.49) y Otumba (0.46). Los primeros tres municipios con las tasas más altas de investigaciones abiertas de trata de personas por cada 100 mil habitantes son Donato Guerra (2.5), Capulhuac (2.4) y San Mateo Atenco (2.3). Mientras que los municipios considerados como focos rojos de acuerdo a las autoridades fueron Toluca, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, que pasaron de tener una tasa de 0.2, 0.1 y 0.2, respectivamente, a 0.9, 0.3 y 0.3 por cada 100 mil habitantes.

Desde la perspectiva del también director de Self Defense, “la protección y defensa de nuestra integridad es un tema de educación y cultura. Como padres, hermanos, esposos e hijos, debemos fomentar en las mujeres que nos rodean, sean mayores o menores de edad, técnicas de alerta para evadir riesgos y de protección por si enfrentamos una situación de peligro. No se trata de enseñarles a tirar golpes y patadas solamente, sino a que estén alertas ante cualquier persona o acto sospechoso y prevengan posibles ataques”.

Para el instructor de cursos defensa personal, una de las acciones que más vuelven vulnerables a las personas y las ponen en peligro es la distracción, el ir confiados y no prevenir las situaciones que suceden a su alrededor.

“Vamos a basar todo, primeramente, en la prevención. Si tenemos eso evitamos entre un 70 u 80 por ciento de las situaciones de riesgo. Es un índice muy elevado, es algo de lo que nos vamos a proteger. Si ya falló la protección, bueno tenemos la parte de defensa física, pero primero vamos a poner énfasis en la parte de prevención del delito. A qué me refiero con prevención: saber distinguir a las personas sospechosas y tener una detección temprana de amenazas; cómo vas a distinguir a un sospechoso, por su actitud evasiva o nerviosa. Un delincuente te elije aplicando la percepción selectiva y detectando qué tan vulnerable eres”, concluyó Omar.

