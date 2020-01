Encuentran campo de entrenamiento para criminales en Michoacán

MICHOACÁN.- Esta mañana, la Guardia Nacional inhabilitó un campo de entrenamiento clandestino perteneciente a un grupo criminal que aún no se identifica.

En el lugar aseguraron armas, equipo táctico y vehículos, en el municipio de Tangamandapio, Michoacán.

Este tipo de campamentos ya se habían descubierto en esta entidad y en otras regiones del país, por eso se sabe que se trata de lugares donde organizaciones criminales entrenan a sicarios.

La primera organización en usar campamentos clandestinos al inicio de este siglo fueron Los Zetas.

Dicha organización estaba integrada originalmente por desertores de élite del Ejército, que pertenecieron al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales y que se unieron al cártel del Golfo.

Ese cártel instaló lugares de entrenamiento para sicarios en Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y en el Estado de México.

En el lugar los federales aseguraron seis armas de fuego largas y una corta, 16 granadas (dos de fragmentación, dos fumígenas y 12 caseras), 90 cargadores, siete chalecos tácticos, cartuchos útiles de distintos calibres y siete automóviles.

Los objetos asegurados se pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien realizará las indagatorias subsecuentes para deslindar responsabilidades.

