CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Liga MX y el Ascenso MX, Enrique Bonilla Barrutia, informó que se realizó los estudios pertinentes sobre Covid-19 y resultó positivo.

“Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, dijo Bonilla.

A través de un comunicado aseveró que se mantendrá al tanto de la situación en México y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la Liga MX y el Ascenso MX.

Mensaje de la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX:https://t.co/4pOOTzeFBb pic.twitter.com/WyPre2Z81j — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2020

Antes esto los mensajes de apoyo por parte de los clubes del fútbol mexicano no se hicieron esperar.

¡Fuerza Enrique Bonilla!

Toda la familia del futbol mexicano estamos juntos con todo y contra todo. 🔵💪🏻 https://t.co/qIGCxcVKix — CRUZ AZUL (🧼🧴🚫🤝) (@CruzAzulCD) March 21, 2020

Todos quienes integramos el Club América, nos solidarizamos y deseamos pronta recuperación al señor Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la @LigaBBVAMX. ¡Mucha fuerza Presidente! #SOMOSAMÉRICA 🦅 — Club América (@ClubAmerica) March 21, 2020

¡Mucho ánimo, Enrique! En el Club de Futbol Monterrey @Rayados te enviamos nuestra solidaridad y los mejores deseos para que te recuperes y vuelvas pronto. Juguemos en Equipo #EnLaVidaYEnLaCasa 🏠 https://t.co/IwdAB7iKRY — Rayados (@Rayados) March 21, 2020

Continúa leyendo:

Tom Brady, nuevo quarteback de los Buccaneers

AMX/KMJ

The post Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, da positivo a coronavirus appeared first on Almomento.Mx.