Episodio especial de ‘Friends’ no estará listo para el lanzamiento de HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunas semanas se informó que el episodio especial de Friends postergaría su producción debido a la crisis que se vive por el coronavirus, ahora se ha confirmado que este no llegará de la mano con el lanzamiento del nuevo servicio de streaming de HBO como se tenía planeado.

A pesar de que muchos fanáticos estaban emocionados por ver al elenco original reunido en este especial el próximo mes de mayo, esto no será así. Según información de The Hollywood Reporter, Warner proseguirá con los planes de lanzar la plataforma de streaming HBO Max el próximo mes, aunque sin la llegada de este programa que aparecía como uno de sus estrenos de mayor peso.

El especial aún no se grabó debido a las ordenes de confinamiento por la pandemia de COVID-19 y los productores descartaron hacerlo vía remota o virtual debido a lo significativo que es realizarlo desde el set original donde se grabaron las 10 temporadas.

Kevin Reilly, jefe de contenidos de HBO Max, dijo al anunciar el especial que esta serie sobre un grupo de seis amigos muy unidos que viven en Nueva York ha cautivado “a generación tras generación”.

“Recrea una era en la que los amigos, y las audiencias, se reunían en tiempo real y creemos que este especial de reunión capturará ese espíritu, uniendo a los fanáticos originales y a los nuevos”, apuntó.

Lo cierto es que los directivos de WarnerMedia y HBO Max aseguran que el especial sí se va a realizar y que esa será la plataforma exclusiva donde podrá verse.

Transmitida en la televisión estadounidense entre 1994 y 2004, la serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer ganó docenas de premios y lanzó a la fama mundial a su elenco.

