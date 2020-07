EPISTOLARIO: Canción de la vida profunda

Por Armando Rojas Arévalo

MARDONIO ARENALES, un amigo con el que platico como si lo hiciera conmigo mismo, me confesó que hoy se levantó con una sensación de vacío emocional casi al punto de la depresión. Me siento harto y lleno de fastidio, me dijo; no puedo encontrarle sentido a las cosas que veo y eso me desilusiona. Tanta hipocresía lo apabulla. PORFIRIO BARBA JACOB lo advierte en su poema: “…Hay días que somos tan fértiles como en abril el campo…Y hay días que somos tan sórdidos como la entraña obscura de oscuro pedernal…”

A MARDONIO lo desalientan muchas cosas. Por ejemplo, para el presidente los periodistas críticos son chayoteros, embuteros y lacayos de los conservadores, pero a los que lo alaban, que casi duermen sobre la banqueta del Palacio Nacional para ganar los primeros asientos de las “mañaneras” y se le ponen de alfombra, los premia no obstante que tienen una mala reputación, por cierto muy bien ganada.

LOZOYA no entrará a la cárcel. Estará en su casa, dizque con el brazalete de seguridad, para evitar su “fuga”. Como testigo protegido le tendrán todas las consideraciones y atenciones. ¿Quién paga la hospitalización de LOZOYA en uno de los hospitales más caros de México?

PABLO AMILCAR SANDOVAL BALLESTEROS, súper delegado del gobierno federal en Guerrero, quiere ser gobernador –obvio, por MORENA- de esa entidad, aprovechando la fuerza de su hermana IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, secretaria de la Función Pública, con el presidente, y de que tiene a la mano programas sociales para hacer labor proselitista a su favor.

Todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo público, pero PABLO AMILCAR va en caballo de hacienda por razones familiares. Empero, ya le descubrieron que, como vicio familiar, omite en su declaración de bienes algunas propiedades. Según información revelada en El Mañanero el pasado 20 de julio: Un inmueble ubicado en la Colonia Vista al Mar, de Acapulco, que fue adquirido el 23 de junio de 2010 en condiciones no aclaradas, aunque se sabe que es una propiedad de 316.72 metros cuadrados adquirida con el aval del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR) de Guerrero. No se sabe cuánto le costó ni quien se lo vendió.

Lo que aparece en su declaración es un cúmulo de bienes que la gente se pregunta “de dónde mulas, Pedro”. Entre ellas, la adquisición al contado de otras tres propiedades, todas a partir de 2005, más una casa en el D.F. que le heredó su padre, PABLO SANDOVAL RAMÍREZ.

En 2005, como funcionario del PRD, compró su primera propiedad: un departamento de 126 metros cuadrados en la calle Tlacoquemécatl, en la Alcaldía Benito Juárez, que después se lo vendió a su hermana IRMA ERÉNDIRA.

En 2006 trabajó en la campaña presidencial de AMLO, un año después compró un departamento de 105 metros cuadrados en la Colonia Hipódromo Condesa. Días después compró otro departamento, del que no especifica ubicación. Según su declaración, el costo combinando de ambas propiedades fue de 2 millones 171 mil pesos.

Cabe mencionar que, salvo los citados cargos, PABLO AMILCAR no ha reportado actividades que impliquen altos ingresos.

IRMA ERÉNDIRA es esposa de JOHN ACKERMAN, a quien, por cierto, tres consejeros universitarios denunciaron que utiliza con fines políticos y electorales la emisión “Diálogos por la democracia”, que se transmite por TV UNAM y el cual está adscrito Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), del cual es titular.

En un documento dirigido al rector de la UNAM, ENRIQUE GRAUE, los académicos exponen que dicho programa televisivo no cumple con sus objetivos, de contribuir a la realización de investigaciones rigurosamente científicas sobre temas de democracia, construcción de ciudadanía, derechos humanos y movimientos sociales, entre otros. En cambio, lo ha manejado con un sesgo político basado en la difusión de ideologías motivadas por MORENA. Conforme a la información disponible en el Portal de Transparencia de la UNAM, el programa Diálogos por la Democracia recibe un presupuesto anual de 10 millones de pesos.

JOVEN Y GUAPA la nueva cónsul (no me refiero a ISABEL ARVIDE LIMÓN) en San Bernardino, California, ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD, ex diputada local chiapaneca por el PRI y hermana de la senadora –también ex PRI, hoy Partido encuentro Social- SASIL DE LEÓN VILLARD. La nueva cónsul le debe el cargo a su padrino MANUEL VELASCO COELLO, quien se la llevó al presidente.

OTRA NUEVA CÓNSUL es las dos veces diputada federal priista PALOMA VILLASEÑOR, quien fue secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI bajo la presidencia de CÉSAR CAMACHO. Su chamba será la de cónsul en Del Río, Texas.

Otro nombramiento que también recayó en una mujer, la periodista MARTHA OFELIA ZAMARRIPA, es la embajada de México en Belice. Propuesta directa de EBRARD, con quien ha trabajado a su servicio de prensa durante algún tiempo.

Aparte, el Senado ratificó los nombramientos presidenciales de MARÍA DEL CARMEN OÑATE MUÑOZ, CARLOS LAURO FÉLIX CORONA y GUILLERMO PUENTE ORDORICA como embajadores de México en España, Serbia e Irán, respectivamente.

A PROPÓSITO DE CHIAPAS, el gobernador RUTILIO ESCANDÓN se ha gastado un buen con el estudio fotográfico que se ha hecho en su oficina del Palacio de Gobierno. En unas fotos aparece saludando –al vacío- con el brazo derecho, en otras con el izquierdo y en otras con los dos brazos levantados, como saludando a la muchedumbre. Sin embargo, para pagar la pensión mensual a los intelectuales, poetas, escritores y artistas que han recibido el Premio Chiapas, no tiene. Ya les deben tres meses. ¡Que no la amuele!

MIGUEL OSORIO y su esposa se ampararon para evitar que se investiguen sus bienes, propiedades, dinero, o que se inicie un procedimiento legal en su contra por la adquisición de diferentes bienes, que pudieran realizar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República (FGR). Su hijo, del mismo nombre, también trató de ampararse, pero le negaron la suspensión.

P.D.-Felicitaciones a los buenos amigos ABRAHAM MOHAMED, RICARDO BURGOS y MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN por la distinción que recibieron en el Senado y la Cumbre Mundial del Conocimiento como Doctores Honoris Causa.

armandorojasarevalo@gmail.com

rojas.a.armando@hotmail.com

The post EPISTOLARIO: Canción de la vida profunda appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.