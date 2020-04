Es el momento de la ciencia, no de la política: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que la situación del país es muy grave y que si queremos salvar vidas debemos atender las recomendaciones de la ciencia.

Ricardo Monreal Ávila explicó que está en contacto con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y los senadores de Morena y que la inmensa mayoría de ellos le han pedido que le den lugar, prioridad a la gente sobre la política.

Reitera que no es momento de politizar, ni de confrontar, es hora de la ciencia. En un video subido a sus redes sociales el legislador.

Monreal dice textual: ”tienen que darse cuenta los políticos que es tiempo de la ciencia, hay que darle paso a la ciencia, aceptar las recomendaciones que de ellos vengan sin condiciones, de eso depende que salvemos muchas vidas. Quédate en tu casa. Es el momento de la ciencia, no de la política”.

AM.MX/fm

