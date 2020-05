Españoles salen a las calles tras 6 semanas de confinamiento

MADRID.- Luego de que el gobierno de España relajara las restricciones para salir de casa, cientos de personas se volcaron a las calles para hacer ejercicio al aire libre.

Después de haber autorizado a los niños menores de 14 años a salir desde el 26 de abril, el gobierno dio un paso más en la flexibilización de las condiciones del confinamiento impuesto desde el 14 de marzo.

Este sábado la gente siguió la recomendación del gobierno de poder salir a realizar deportes sin contacto y al aire libre, no obstante, las calles se vieron inundadas de runners, ciclistas o paseando, lo que levantó algunas críticas.

Hasta ahora, los españoles solo podían abandonar su domicilio para ir a trabajar, comprar comida, ir a la farmacia, al médico o dar cortos paseos a los perros.

Esta medida se da luego de una ralentización en el avance de la pandemia, cuyo pico se alcanzó a principios de abril en España.

A pesar de esto, las salidas autorizadas y las actividades deportivas están muy reguladas.

Las localidades de más de 5 mil habitantes, tienen horarios precisos para evitar aglomeraciones en la calle y mantener separados a los niños de las personas mayores.

De las 10 a las 12 y de las 19 a las 20 horas pueden salir las personas de más de 70 años y las dependientes, que pueden ir acompañadas.

Los adolescentes de más de 14 años y los adultos pueden salir entre las 6:00 y las 10:00 y entre las 20:00 y las 23:00 para pasear a menos de un kilómetro del domicilio (dos personas máximo del mismo hogar) o para hacer deporte individualmente.

El sábado, el número de muertos diarios permaneció por debajo de los 300 por tercer día consecutivo, con 276, para un balance total de 25 mil 100 fallecidos.

En todo el país se han registrado más de 216 mil casos confirmados desde el inicio de la epidemia.

