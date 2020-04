“Esta semana será la más dura y triste”, advierte Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de Salud Pública de Estados Unidos, Jerome Adams, advirtió el día de hoy que debido a la cantidad de muertes ocasionadas por el coronavirus, “esta será semana más dura, la semana más triste, en la vida de la mayoría de los estadunidenses”.

Actualmente Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 registrando un total de 320 mil casos confirmados y 8 mil 500 muertos, siendo Nueva York el estado que registra casi el 50% de estas cifras teniendo 114 mil casos positivos y más de 4 mil muertes.

Gran parte de la población norteamericana tiene órdenes de quedarse en casa, y las autoridades aseveran que hay indicios de que la población está acatando las instrucciones sobre el distanciamiento social. Sin embargo, el gobierno también enfatiza que lo peor aún está por llegar.

Jerome Adams comparó la situación actual de Estados Unidos con otros momentos históricos como el ataque a Pearl harbor o los atentados terroristas del 11 de septiembre.

“Este va a ser nuestro momento similar a Pearl Harbor, al del 11-S, sólo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir por todo el país”.

El epidemiólogo Anthony Fauci coincidió en que esta semana que inicia será difícil para los Estados Unidos, aunque dijo que espera que en dos semanas se vea un aplanamiento en la curva de contagios y después su descenso.

Fauci matizó que no se puede decir que Estados Unidos tenga la crisis bajo control, porque eso sería una declaración falsa, pero opinó que las medidas para contener los contagios, con más del 90% de la población bajo órdenes de quedarse en casa, “están funcionando claramente”, porque esas medidas permitirán que se rebaje el número de casos nuevos.

