ESTADO DE LOS ESTADOS: Derrumbe de la economía

“Aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco

e insultante. Es como aconsejar que coma menos el

que se está muriendo de hambre: Oscar Wilde

Derrumbe de la economía

Cae PIB casi -19% durante el segundo trimestre: Inegi

Banxico: habrá 70 millones de mexicanos en pobreza

Lo previsto: “Alito” pone al PRI al servicio de AMLO

Celebración del Grito entre 500 antorchas y ¿ataúdes?

Ciudad de México, 31 de julio de 2020.- La pandemia por Covid-19 y las medidas implementadas unas, y eludidas otras, hundieron la economía mexicana 18.9 por ciento anual en el segundo trimestre de este año, confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra no tiene precedente en los registros del país y rebasó el promedio de los pronósticos estimados por analistas financieros. Este año, al menos 9 millones de mexicanos caerán en pobreza, es decir, el número de personas en esa condición subirá a 70 millones; y la tasa de pobreza por ingresos -cuando una familia no puede comprar los satisfactores básicos- será de 56 por ciento de la población total, el nivel más alto en lo que va del siglo, anticipa el Banco de México. La pobreza será el impacto más duradero y doloroso de esta crisis. Pero el presidente López Obrador, quien ya olvido su promesa de campaña de un crecimiento anual de 4 por ciento, sostuvo “ya se tocó fondo” en la economía en los meses de abril y mayo, y asegura “ya estamos repuntando”, lo cual fue absolutamente falso y el mismo se encarga de señalar “esperaba otros números” al conocer la miserable realidad económica.

El actual gobierno federal ha contribuido a la excesiva caída de la economía del país. De acuerdo con un análisis del Banco de México, sustentado por el subgobernador Gerardo Esquivel, la política de contracción del gasto de AMLO terminará siendo totalmente contraproducente, exacerbará el choque original, dificultará la recuperación económica y tendrá efectos sociales muy importantes. Destacó una reducción del consumo del gobierno en condiciones de estrés fiscal severo no es bien valorado por los mercados financieros y puede terminar incrementando las primas de riesgo. También llamó la atención sobre el endeudamiento en un país como México, que de por sí enfrenta un escenario complicado en materia de finanzas públicas, y que está al borde de perder el grado de inversión, un aumento significativo de la deuda sería excesivamente costoso.

El reciente reporte del Inegi precisa: las industrias se desplomaron 26 por ciento y el comercio y servicios lo hicieron en 15.6 por ciento, respecto al mismo periodo de 2019; son las caídas más altas en el registro oficial. La agricultura decreció 0.3 por ciento. Esto es, dos de las tres grandes actividades económicas respondieron a las medidas de distanciamiento social con un deterioro para el que no hay datos comparables en las últimas tres décadas. La caída del Producto Interno Bruto (PIB) -el indicador más completo de la actividad económica- rebasó lo estimado por el sector financiero, de -17.7 por ciento en promedio. Sin embargo, HSBC reportó una contracción estimada de 20.5 por ciento; UBS de 19.7 por ciento y Barclays, 19.4 por ciento. En suma, la magnitud de los estragos repartidos por la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana resultó inédita entre abril y junio recientes, pero el deterioro inició en el segundo trimestre de 2019.

Muchas personas que tenían ingresos, sin ser beneficiarias de ningún programa social y que no eran pobres, pero si económicamente vulnerables, la crisis puede terminar arrojándolas a la pobreza, advirtió Esquivel en un artículo titulado Los impactos económicos de la pandemia en México, difundido en la página electrónica del Banco de México, en donde advierte estas personas no saldrán de la pobreza mientras la economía no se recupere a plenitud. Estimó que la recuperación puede tomar dos años. Esto implica que sería hasta 2022 cuando esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, sin olvidar ya eran negativos desde entonces.

¿TOCAMOS FONDO O NOS

AHOGAMOS EN ESTE FONDO?

Pero el presidente Andres Manuel López Obrador está lejos de ese escenario. En su conferencia de prensa mañanera de este jueves, dijo que la caída del PIB de 18.9 por ciento reportada por el Inegi, ya se esperaba, porque corresponde a los tres peores momentos de afectación de la pandemia de Covid-19. Insistió en que en abril y mayo “se tocó fondo” en la economía y se puede medir en la pérdida de empleos. Pero, reiteró, “ya estamos repuntando, saliendo con la creación de empleos, con la política de apoyar a los pobres; inyectar recursos desde abajo nos ayuda mucho para que la gente tenga ingresos”. También, presumiendo con sombrero ajeno, resaltó las remesas, el crecimiento en la industria de la construcción y en el consumo de gasolina.

AMLO admitió “nos va a pegar la caída de la economía y la depreciación del peso porque aumenta la deuda sin que se contrate nueva. Sólo por la caída de la economía aumenta el porcentaje de deuda con relación al PIB, pero no nos hemos endeudado y vamos a salir adelante, tenemos finanzas sanas”. Dijo que en julio se frenó la caída del desempleo y “ya vamos hacia adelante. Los datos de hoy del Inegi están reflejando la caída de estos tres meses y tenemos que esperar otros tres, para conocer el resultado del trimestre julio, agosto y septiembre que veo con optimismo”.

El presidente defendió su estrategia de enfrentar la crisis. “Puedo decirle a la gente que ya pasó lo peor, funcionó la estrategia y ya estamos recuperando”. El tabasqueño afirmó que la caída de la economía “no significa que haya más pobreza”, como lo sostiene el Banco de México y otros organismos internacionales, y mencionó que la cifra del Coneval sobre un aumento de pobres por la pandemia “no es definitiva -claro, seguirá subiendo-. Les puedo decir que se entregan fondos y apoyos a los pobres como nunca, y se complementa con las remesas”.

¿Qué tal con tan amplio y optimista escenario? Por supuesto corresponde a esos otros números, a los deseos, a los sueños guajiros, todo ello con su respectiva dosis de ocultamiento porque ¿ya se dio cuenta de lo elevado del precio de la gasolina? No se ha escuchado al Ejecutivo federal, tal como lo hizo cuando mundialmente se desplomó el precio del petróleo, presumir ha sido por su voluntad se pague actualmente una suma más elevada que la marcada como el “gasolinazo”, por cada litro de combustible.

GOLPE A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL

A pesar de las advertencias del sector privado en el sentido de que la compra consolidada de medicamentos por alrededor de 60 mil millones de pesos en el extranjero será un golpe, no sólo para la industria farmacéutica, sino para México, porque la recaudación de impuestos se verá afectada, se perderán empleos y se cerrarán más empresas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones para autorizar al gobierno traer medicamentos o contratar servicios de salud, sin licitación pública, con organismos intergubernamentales. PAN, PRD y MC cuestionaron que se de manga ancha a las compras, la ausencia de una consulta previa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que medicamentos baratos no son necesariamente los mejores.

Una vez más, Alejandro Moreno “Alito”, dirigente nacional del PRI, se puso al servicio de la Cuarta Transformación y la bancada del Revolucionario Institucional dio 24 votos para que el gobierno federal pudiera acudir al extranjero a comprar medicinas y vacunas, pese a que esto golpea a la industria farmacéutica de México. La votación final fue de 290 votos a favor con Morena, PT, PES, Verde y el PRI. Algunos legisladores explicaron que la “ayudadita” del PRI a la 4T es para que los morenistas paren el robo hormiga de diputados de otras fracciones con el fin de engordar la bancada del PT para convertirla en la tercera fuerza de San Lázaro, y dejen a los priístas presidir la Cámara de Diputados en el tercer año de la 64 Legislatura, que inicia a partir del próximo 1 de septiembre con el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos si los morenistas pagan “el favor”.

En tribuna, al defender el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Óscar Gonzáles Yáñez (PT), sostuvo que sólo se busca dar al gobierno federal la opción de compras sin licitación. El cambio, argumentaron diputados de Morena, PT y PRI, es oportuno y urgente porque facilitaría, por ejemplo, la adquisición de una vacuna contra el Covid-19 en cuanto esté disponible. El dictamen original incluía como opción las compras a organismos intergubernamentales, previa autorización de la Oficialía Mayor de Hacienda y de un estudio de mercado, pero el PT presentó una redacción distinta, que cambió el sentido de la reforma.

En esta nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, se encuentra en la última responsabilidad la facilidad para volver a contratar a médicos en iguales condiciones a las pactadas para la llegada de cubanos. El pago ofrecido y liquidado otorgaba a cada galeno un ingreso de 250 mil pesos por 60 días habíles de trabajo. Este dinero se aportó, como lo marcan sus leyes, al gobierno cubano, quedándoles sólo un 10 por ciento. Según testimonios de los hospitales a donde fueron asignados los isleños, se “colaron” quienes tenían estudios de enfermería, pero no eran médicos y otros aún no recibían título. ¿Será aplicable en estas contrataciones la fórmula: 90 por ciento honestidad y 10 por ciento capacidad? ¿Esa honestidad comienza con la persona o se refiere solamente a no ser un vulgar caco?

DE LOS PASILLOS

El tabasqueño ve la tempestad y no se hinca, sigue con el montaje de circos y espectáculos para el pueblo de México, con el fin de mantenerlo distraído de los efectos adversos de las tres crisis resentidas en el país: la económica, la de seguridad y la sanitaria. Ahora propuso para la ceremonia del Grito de Independencia la presencia de 500 personas, con representación de los 32 estados, estarían en la plancha del Zócalo capitalino, “bien separadas”, con antorchas, para “mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza, porque así es”. Otro escenario circense como el montado en el hospital desde el cual Emilio “N” lleva a cabo de manera muy cómoda sus comparecencias literalmente virtuales. Ante la controversia que generó su propuesta de mantener la ceremonia del 15 de septiembre y el desfile de Independencia, un día después, pese a la pandemia del Covid-19, señaló que mientras él da el Grito desde el balcón presidencial, en la plancha del Zócalo también estarán medios de comunicación y “desde los domicilios la gente puede ver la ceremonia”… Además, adelantó que hará otra gira en la que se desplazará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entidades que fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical “Hanna”…¿Llegará con las manos macías y sobre su espalda un costal de lamentaciones y promesas?…

Para aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos electorales, robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguete para delinquir, desaparición forzada y tráfico de totoaba, el Senado de la República aprobó en lo general, con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales. En la sesión que se prolongó por 11 horas, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo: aplicar la prisión preventiva oficiosa divide no sólo al Pleno, sino incluso al interior de los grupos parlamentarios, porque no hay consenso. Consideró que mientras algunos ven el fortalecimiento otros ven el debilitamiento de derechos fundamentales….¡Aguaas! dejan ver otra reforma energética sin tocar la Constitución, pero con la advertencia de Pemex basada en el cuestionamiento hacia el control del gobierno federal sobre su operación, el cual, alertan, puede en un momento dado reorganizar a la empresa y transferir la totalidad o parte sustancial de sus activos a una entidad que no tuviese bajo el mando, directa o indirectamente de las autoridades en caso de modificaciones… Desmiente Fonatur a la Coparmex y a Gustavo de Hoyos aclarando sí hizo licitaciones derechas e internacionales.

