ESTADO DE LOS ESTADOS: Larga y mortal pandemia: OMS; México, tercer país con más muertos

“Un vaso medio vacío de vino es también uno

medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún

modo es una media verdad”: Jean Cocteau

Larga y mortal pandemia: OMS; México, tercer país con más muertos

En economía, miente AMLO, ni tocamos fondo ni hay pronta recuperación

Exigen renuncia a López-Gatell; pedido equivocado porque afianza: R. M.

Detuvieron a “El Marro” , poseedor también de información “privilegiada”

Ciudad de México, 3 de agosto de 2020.- López Obrador camina en sentido opuesto a las acciones que debieran ejercerse al tener información, cifras contundentes a la mano, finalmente “el presidente lo sabe todo”. El trato dado a la pandemia en México está a punto de ubicarnos como el segundo país del mundo altamente impactado por el virus y esto no solamente es efecto de semejante bicho, sino proviene de la mala estrategia seguida en el sector salud desde antes de presentarse esta amenaza mundial. Aparecen así los letales números en competencia con los porcentajes de derrumbe económico altamente alarmantes, denunciando la existencia de un país en peligro de extinguirse como consecuencia de un pretendido cambio de régimen en el cual se busca la pérdida de la libertad empresarial y la de la propiedad privada, así como alterar los principios constitucionales que avalan el presente: República democrática, representativa y laica.

Entre los reportes del doctor agonía –López Gatell- y los brindados el primero de agosto por el doctor anomalía –Alomía-, hay 16,mil 852 camas disponibles y con ventilador se cuenta con 6,394. Pero reportan 434 mil 193 casos activos confirmados ¿Existe capacidad hospitalaria para su atención? Por supuesto que nó, ni siquiera para el cinco por ciento de ellos. Se acerca la cifra a 50 mil muertos y por si fuera poco a estos números se les agregan los activos estimados, 51 mil 857 y sospechosos 87 mil 771. Otras 24 horas dieron origen a un nuevo récord con 9 mil 556 contagiados. A este número de defunciones debe agregarse el promedio diario de 100 ejecutados y seguramente, con la detención de “El Marro” habrá una disminución de asesinatos en Guanajuato durante un par de días cuando mucho, porque luego vendrá el ajuste dentro de la organización con la consabida carga de muertos y una mayor inseguridad para la población, porque tienen para dar un paso, pero no la estrategia para evitar se multipliquen las cabezas de este gran monstruo.

Durante el fin de semana López Gatell regresó al reflector de los políticos al solicitar 10 gobernadores su dimisión. Sólo que, como en la canción infantil sobre los 3 cochinitos, uno de ellos, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, prefirió deslindarse y es que los reclamos por haber ejecutado la SRE tan mal una orden de extradición con la cual César Duarte prefiere ir negociando en EU -país interesado en captar todos los recursos mal habidos en México, sabedores de estar compuestos por atractivas fortunas- van subiendo de tono. Asi, los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, acusaron a López-Gatell de intentar trasladar el manejo de la pandemia a los gobiernos estatales y municipales a través del Semáforo de Riesgo de Covid-19, el cual “ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta pandemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios”.

En un comunicado, señalaron: “los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando”. De los gobernadores, sólo cuatro son del PAN, los de Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Tamaulipas. Los otros mandatarios panistas no se pronunciaron. El PRI exhibe también en este caso su falta de brújula política. Sólo dos de sus 12 gobernadores se sumaron a la iniciativa para pedir la dimisión de López-Gatell, los de Coahuila y el de Colima. Los otros son de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco; del PRD, el de Michoacán; y de uno independiente, el de Nuevo León.

El sensurado epidemiólogo se defendió señalando su actuación como producto de la desesperación y su incapacidad para enfrentar en sus entidades a la pandemia. López-Gatell fue defendido por Morena y el PT. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, señaló que a la oposición “los mueve la ambición partidista y electoral”. Para el PT, el subsecretario “ha realizado una labor titánica”. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que pedir la renuncia de López-Gatell, lo afianza en el cargo. “La emergencia sanitaria puede llevar a cometer excesos y despropósitos que se traducen en actos políticos de precipitación electoral. Pedir renuncias de integrantes del Ejecutivo corresponde sólo al titular de ese poder, al hacerlo, afianzan su permanencia. Estrategia equivocada”, escribió el zacatecano en Twitter.

Por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud advirtió será muy larga la pandemia. El viernes, nuestro país superó a Reino Unido en la cifra de muertos y ahora ocupa el tercer lugar –con clara tendencia de encontrarse al borde del segundo- con número mayor de fallecidos, de acuerdo con informes de la Universidad Johns Hopkins.

MIRA BARTOLA, HAY DE DEJO ESTOS DOS PESOS…

La austeridad republicana aludida por López Obrador, tiene tintes muy parecidos a la célebre autoría e interpretación de “La Bartola” de Chava Flores. Sus cuentas hacen aparecer mínimas cantidades para liquidar cuentas cuyos montos se han convertido en impagables: “pagas la renta, el teléfono y la luz… de lo que sobre…”. Seriamente, en materia económica, sólo mentiras hemos escuchado del titular del Ejecutivo. Ante la drástica caída de la economía, de casi 19 por ciento anual en el segundo trimestre de este año, el inquilino de Palacio Nacional aseguró en un mensaje en sus redes sociales, de casi media hora, la crisis “tocó fondo” y “la actividad económica emergerá en el último trimestre del año”. “En México tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante y hemos sostenido que esta crisis va en forma de V, es decir, caímos y vamos a salir; vamos a recuperarnos pronto”, señaló el tabasqueño.

Pero la realidad es muy distinta, la pandemia del Covid-19 pegó en la línea de flotación de las finanzas púbicas y en los recursos federales, de los cuales dependen tanto estados como municipios. La recuperación será larga y no en forma de V, como prevé la Secretaría de Hacienda, sino de K, con sectores en la parte de arriba con reactivación rápida, como el automotriz, pero se mantendrá la caída en el sector servicios, como el turismo: aerolíneas, hoteles y restaurantes, donde se tardará en salir de la tormenta, mientas el gasto de la Secretaría de Turismo (Sectur) sube 300 por ciento por el Tren Maya. En cuanto a los efectos en las finanzas públicas, ahora los ingresos presupuestarios bajaron 4.6 por ciento en los primeros siete meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2019; el gasto en salud cayó 8.6 por ciento, y las aportaciones a los estados se redujeron 7.4 por ciento. El panorama es desolador.

En cambio, el gasto canalizado a entidades a través de convenio creció 12.7 por ciento, pero para programas insignias del gobierno, y rentabilidad electoral, todo para lograr ganar el mayor números de curules federales y gubernaturas en los procesos intermedios, los cuales salvo a Carlos Salinas de Gortari, les resultaron negativos al resto de ex presidentes, incluyendo a Peña Nieto. En términos de aportaciones económicas cuantiosas para programas y proyectos amloistas están, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la cual tuvo un aumento de 330 por ciento en términos reales para el programa Sembrando Vida: en 2019 se gastaron 994 millones de pesos, y de enero a junio, en pandemia, van 4 mil 408 millones –dentro de 20 años, dijo López, tendremos mucha madera para su explotaciòn-. La inversión de Sectur subió por el Tren Maya: en 2019 se ejercieron mil 107.2 millones de pesos de enero a junio, y en el mismo lapso de este año van 4 mil 587 millones; 300 por ciento más. La Secretaría del Trabajo gastó el año pasado 6 mil 244 millones de pesos en el primer trimestre, y al cierre de junio pasado van 15 mil 373 millones, es decir, 139 por ciento más por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de eminente corte electoral, aplicado dentro de un oscurantismo mucho mayor al ejercido por los gobiernos panistas y prístas.

CRECE DEUDA

El informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la deuda total del país se disparó en el primer semestre de este año. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) superó el 52.1 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB). Sumó 12 billones 73 mil 415.8 millones de pesos al cierre de junio, el monto más elevado desde 2000, el año más lejano desde que se tiene registro. Al cierre de 2018, la deuda total del país equivalía a 44.8 por ciento del PIB, mientras que en 2017 ascendía a 45.7 por ciento. Hasta 2013, la deuda total del país se había mantenido por debajo del umbral de 40 por ciento del PIB. Sin embargo, a partir del siguiente año, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, comenzó un proceso gradual de endeudamiento.

Hacienda explicó el incremento de la deuda total del país en los primeros seis meses de este año, es producto, en mayor medida, de los ajustes en el tipo de cambio. “El 68 por ciento del aumento (del SHRFSP) respecto a la cifra de 2019 se debió a un efecto de valuación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos. Ante este reporte y sin recurrir a contar con otros datos, López Obrador admitió la deuda de México crecerá como efecto de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. “Va a haber crecimiento de la deuda por la caída de la economía y por la depreciación del peso, pero no hemos solicitado créditos. Estamos ahorrando, hay austeridad, no se permite la corrupción y hemos sostenido todos los programas de apoyo al pueblo” ¿utilizar miles de millones de pesos para sembrar arbolitos en lugar de sembrar realmente vida atendiendo la pandemia es apoyar al pueblo?.

Así mismo reconoció una caída en la recaudación de impuestos al cierre del séptimo mes del año: “En total, la recaudación fue de 2 billones 366 mil millones de pesos el año pasado, de siete meses, pasó a 2 billones 328 mil millones de pesos. En términos reales fue de 4.6 por ciento menos, pero esto ha sido milagroso, el que no se haya desplomado la recaudación”. Medias verdades frente a mentiras absolutas ¿36 mil millones menos en recaudación? Eso, en definitiva, es muy poco si nos atenemos a las más de cien mil empresas, industrias, comercios cerrados y los millones de empleos perdidos, lo cual provoca la perdida de ingresos generados a traves de contribuyentes cautivos

HASTA EN LA DELINCUENCIA HAY “CLASES”

Fuerzas federales y del estado de Guanajuato, en un operativo conjunto, detuvieron al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, reportó en su cuenta de Twitter: “Esta madrugada en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío”. Durante el operativo fue rescatada una empresaria de Apaseo El Alto, que estaba secuestrada en un domicilio, donde se encontraba “El Marro”, cinco personas más y un arsenal. “La información se encuentra en proceso y se ampliará conforme sea factible”, señaló el mandatario… Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó “El Marro” será enviado al reclusorio federal del Altiplano, una vez que se cumplan las formalidades jurídicas tras su detención.

Pero ¿cuáles han sido los efectos posteriores a la detención de estos mafiosos? Sin duda es cumplimiento de una obligación de la autoridad llevar a cabo este tipo de acciones, pero de ninguna manera son satisfactorias al sufirse consecuencias posteriores mucho más drámaticas al enfrentar, estas organizaciones, la lucha por el control del grupo y de las plazas en donde operan. Surgen los “suplentes” y la criminalidad aumenta. Esa es la experiencia y al no contar los encargados de la “inseguridad” con un plan en donde se contemplen las acciones inmediatas, las de mediano y largo plazo para contender a las mafias, todo vuelve a ser mediático a la espera de la consabida petición de extradición y su efecto ipso facto.

Esta detención lleva también a las comparaciones, el trato a los delincuentes marca ya una tendencia contraria sin considerar los daños provocados. El vender, transportar, tal vez hasta fabricar estupefacientes, para José Antonio “N” alias El Marro tiene peligros, esta en riesgo la extistencia no sólo por enfrentar a las autoridades, a las que no están coludidas con su organización y persona, sino a la competencia, a la pelea por la distribución. Expone la vida y si bien sus daños son directos a la salud, son en menor proporcion para mexicanos, los provocan en Estados Unidos. En cambio para los delincuentes de “cuello blanco” como es el caso de Emilio “N” alias ERNA la comodidad y el lujo son imprescindibles. El escritorio de madera precioso y la Mon Blanc son fundamentales para la realización de sus actividades ilícitas, suplen a la metralleta. Estos funcionarios, con sus acciones, dañan a todo un país y sus ciudadanos, detienen su progreso, hurtan los patrimonios nacionales y todo ello rodeado de suntuosidad, con viajes en jets privados o los mejores con los que cuenta el gobierno, hospedajes en suits presidenciales de hoteles de alto turismo, etcétera.

Para estos últimos existe la firma electrónica para evitarles la molestia de acudir a los juzgados ubicados en esas molestas cárceles construidas solamente para los de la otra clase, los sin apellido rimbombante, de tradición, con linaje político. “El Marro” también posee información sumamente valiosa para lograr castigar a quienes, desde los mas altos niveles han venido protegiendo su actividad. Cuenta con el conocimiento real del entramado en el cual participan, paradójicamente, aquellos a quienes les pagamos por darnos seguridad y protección. Ya una vez AMLO sostuvo: el narcotráfico llegó a Los Pinos. Entonces ¿solo algunos, muy bien escogidos, con impacto electoral, pueden ser testigos protegidos? ¿Solo se admiten “sapos”? ¿Por qué tienen por ahí una “ranita” encerrada, se acuerdan?

DE LOS PASILLOS

Jorge Argüelles Victorero, coordinador de la banda Encuentro Social, acusó a su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval, de actuar de manera corrupta y haber comprado legisladores para convertirse en tercera fuerza de la Cámara de Diputados, a fin de conseguir la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre próximo. En una entrevista, el parlamentario advirtió que su partido no permitirá esa maniobra que burlala voluntad de las urnas y adelantó que, de ser necesario, representantes del PES se pasarían a la bancada del PRI para que concrete la presidencia de San Lázaro en el tercer año de la actual Legislatura, la cual les corresponde por ser la tercera fuerza política.

