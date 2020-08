ESTADO DE LOS ESTADOS: Tras el poder absoluto

Lilia Arellano

“La vida de un hombre queda perturbada para siempre una vez que

se encuentra atrapada en los engranajes del poder: Ismail Kadaré

Tras el poder absoluto

Sexenio carente de brújula, rumbo y cuyo objetivo son sólo negocios

Abierto enfrentamiento: Toledo de Semarnat, Vs. Villalobos de Sedar

Manto de impunidad a colaboradores del presidente: ahora la Guevara

En Quintana Roo, muy poco ayudan los que mucho andan estorbando

Ciudad de México, 7 de Agosto del 2020.- Se dice que “para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo” y de ahí lo importante y drástico del material dado a conocer recientemente en donde se afirma “esta gestión, está llena de brutales contradicciones. No tiene objetivos claros, hay luchas de poder dentro de la administración y la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética no está para nada en el resto del gabinete, y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente”. Tales conceptos surgieron de voz de Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y fueron grabados en un audio de casi seis minutos de duración, dentro de una reunión con sus subalternos tratando temas relacionados con Energía. La circulación de este audio a través de la redes sociales hizo que López Obrador admitiera existen diferencias entre sus colaboradores porque no hay un pensamiento único. Sin embargo dejó claramente establecido que, frente a la libertad que tienen de expresarse, al final es él y solamente él quien tiene la facultad de decidir, o sea, la última palabra. “Yo soy el que al final decido”. ¿Alguna duda?

El caos visto al exterior se encuentra en el interior del equipo presidencial y así, mientras se practica una austeridad republicana altamente dañina ya que es selectiva y nada tiene que ver con esas costosisimas obras insignia del actual gobierno a las cuales se les destinan partidas multimillonarias, no se aplican pruebas para detectar COVID-19 a los ciudadanos “porque son muy caras”, el Ejecutivo federal habla de finanzas sanas para cubrir los programas sociales, los convertidos en mandato constitucional, todos aquellos puestos en práctica en sexenios anteriores y utilizados, como ahora, para abonar al terreno electoral a sabiendas de no producir ni un punto en el desarrollo nacional o tener aportaciones para la economía, para ese rescate tan necesario en esta etapa. La verborrea presidencial no tiene límite y lo mismo habla de lo milagroso del Detente que menciona al Papa Francisco y sus conceptos sobre los pobres, sobre los cuales el tabasqueño dice coincidir. Sólo que, al parecer, no tuvo conocimiento de la crítica de SS hacia quienes se apoyan y manipulan políticamente la pobreza y, lejos de ayudar a su desaparición, lucran con ella bajo el argumento “primero los pobres”. Esa parte, seguramente, no la quiso escuchar y mucho menos la menciona.

Se ha presentado con claridad la lucha de poder y de intereses entre los miembros del gabinete de López Obrador y de sus principales colaboradores los cuales, como mencionamos, han sido exhibidos por el titular de Semarnat, Víctor Toledo- En la grabación de referencia se le escucha hablar del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de los titulares de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, y de Energía, Rocío Nahle. Además, el tabasqueño se ha encargado de cubrir las espaldas de sus colaboradores en cuanto sale a la luz algún caso de corrupción en esta administración, como en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, encabezada por Ana Gabriela Guevara. Aunque en la memoria reciente están los casos del matrimonio Ackerman-Sandoval; y los de los Bartlett, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, y su hijo, los señalamientos hechos al compadre Quintanilla, al seleccionado por el señor Peña y la titular de Energía Rocío Nahle, para adjudicar de manera directa lo mismo equipo que obras relacionadas con la refinería dos Bocas. Agreguemos el oscurantismo existente en torno a la compra de equipo e insumos médicos disque para el combate a la pandemia y el manejo discrecional de todos los recursos ejercido por el propio presidente.

A estas alturas del año, octavo mes, y veinte meses después de haber jurado cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución, AMLO no tiene respuestas a las crisis existentes, a las acarreadas desde el 2019 como es la económica, o a la de salud, misma también con antecedentes el año pasado pero recrudecida con la pandemia. Es reiterativo señalar otra igual de mortal, la de la inseguridad y, no está por demás hablar de la de largo plazo, la vista en las próximas generaciones revelada por una enseñanza mediocre, mínima, negativa para poder ingresar al mercado laboral afectando fuertemente a las próxima generaciones. La política está sacando chispas y alterando la vida institucional al generarse escenarios que van de un extremo a otro al momento de citar los procesos del 2021 y las ambiciones de poder sembradas sobre sus resultados. Lo que va en ascenso a una velocidad vertiginosa es la producción de pobres al calcularse se tendrán al término del año cerca de 70 millones de mexicanos sumidos en ese sector.

Los millones existentes son de perjudicados, desempleados y las decenas de miles son las que se aplican a los muertos. Solamente víctimas de la pandemia y al escribir estas líneas, el conteo oficial supera los 50 mil muertos; el reporte del miércoles en la noche señalaba 49,698 y 456,100 contagios confirmados. Con el subregistro, seguramente el número supera los 70 mil fallecimientos, pero esto no lo reconocen las autoridades federales, que se han cansado de mentir a la ciudadanía sobre los riesgos que se enfrentan actualmente. Ante cada reporte de esta naturaleza deben agregarse los fallecidos por las acciones de la delincuencia organizada. Unidas estas cifras nos presentan un panorama de cientos de miles de hogares enlutados ante la mirada matutina de quien permanece atento a otros rubros, de quien goza con la escandalera lo mismo por un huachileo no combatido que dando supuestas muestras de combate a los corruptos… de otros tiempos, por supuesto.

RENCILLAS VIGENTES

Los titulares de la Semarnat y la Sedar han chocado en diversas ocasiones. La más reciente, el martes pasado, cuando la primera pidió a la segunda una disculpa pública por utilizar el nombre de Toledo en un anteproyecto de decreto presidencial para hacer estudios sobre glifosato (plaguicida catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno), enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En sus redes sociales, la Semarnat pidió una disculpa pública a la Sader. “En un acto por demás incomprensible, esta mañana la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural subió a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, un anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema del glifosato, que no sólo no refleja, sino contradice las instrucciones dadas por el presidente de la República, derivadas de dos reuniones con representantes de varias secretarías de Estado, incluida la de Medio Ambiente (…) Dado que la Secretaría de Agricultura subió el citado anteproyecto utilizando sin el consentimiento de la Secretaría del Medio Ambiente el nombre de su titular, es que se exige una disculpa pública”, indica el mensaje.

El anteproyecto en disputa establece las acciones que se deberán realizar para programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que permitan la seguridad de la sustancia química denominada glifosato. Para que en caso de que sea prohibido en México -un veto que ya da por hecho Semarnat-, se desarrolle la tecnología necesaria que permita tanto su sustitución como el aumento de los niveles productivos con miras a logar la autosuficiencia alimentaria. Desde hace varios años organizaciones ambientalistas han señalado que Villalobos ha estado al servicio de las empresas productoras de transgénicos y que impulsó la llamada Ley Mosanto, es decir, la legislación sobre bioseguridad y organismos genéticamente modificados.

Toledo y Villalobos exhibieron sus diferencias también el año pasado, en el manejo del Golfo de California, hábitat de la vaquita marina. El 11 de diciembre de 2019, en un oficio dirigido al titular de la Semarnatg, Víctor Manuel Toledo, el encargado de la política agroalimentaria del país, Víctor Manuel Villalobos, le reprochó la falta de acciones coordinadas para atender la problemática en el hábitat de la vaquita marina, especie en crítico peligro de extinción. “Me estoy dirigiendo a usted para expresarle mi preocupación por el estado de incertidumbre que se continúa viviendo en el Alto Golfo de California, así como la falta de acción coordinada para atender dicha problemática, ya que por instrucciones del Sr. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, la responsabilidad para atender esta problemática le fue asignada a su persona”, escribió en esa ocasión el titular de la Sader. Dicho documento enviado a Toledo, advertía: “es importante que se de atención a los pescadores de la región, quienes están desesperados por la falta de claridad en las acciones y la aparente falta de acción por parte del gobierno federal. La situación en estas comunidades está cada día más tensa y se requiere trabajar con ellos de manera urgente e involucrarnos en la construcción de una solución sustentable a largo plazo”, señaló.

En la grabación de referencia difundida en las últimas horas, Toledo señala que la Sader está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, están en contra de la agroecología y trata de imponer toda la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones. Sobre Alfonso Romo, Toledo dice que ha adquirido enorme centralidad y poder dentro del gobierno, dado por el presidente; es el principal operador para bloquear lo ambiental, la transición energética y la agroecología. El funcionario reveló que Romo le pidió ser más accesible con Grupo México y le dijo que presionaban mucho a la empresa (responsable del derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora). Sobre el tema del glifosato, cuya importación detuvo la dependencia, la respuesta no sólo de la Secretaría de Agricultura, sino del gobierno estadounidense y 20 embajadas, contra lo que hicimos en Semarnat, ha sido apabullante, destacó.

Refirió respecto al tema del algodón transgénico, en lo que Semarnat busca hacer la transición, saltó Sader inmediatamente “y hemos tenido que negociar el caso de la producción agroecológica. No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre, porque el Presidente, la Sader y el jefe de la Oficina de la Presidencia están en contra”, destacó Toledo y reiteró que tanto Villalobos como Alfonso Romo están en contra, hay que decirlo, del programa Sembrando Vida. Y sobre la planta de cerveza en Mexicali, de la empresa Costellation Brands, dijo que el subsecretario de Gobernación (del cual no mencionó su nombre) convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías que apoyáramos a la cervecera. Dijo que desde una subsecretaría de Economía se impulsa la minería, y que lo mismo pasa con la Energía. En este grupo (de la reunión) “debería estar la secretaría de Energía, no la tenemos porque también hay diferencias con Rocío Nahle. A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo en Semarnat, pero no estamos en un gobierno de lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes, la verdad es que lo veo muy difícil”, concluyó Toledo.

NO HAY ACUERDOS CON GRUPOS DELINCUENCIALES: AMLO

Con la ola de violencia a niveles inéditos, con el fracaso exhibido hasta el momento de la Guardia Nacional, y con grandes porciones del territorio mexicano dominados por los cárteles de la droga, el presidente López Obrador sostiene no se volverá a cometer el error en que se incurrió en pasadas administraciones de perseguir a un grupo de la delincuencia organizada y proteger a otro: “No hay acuerdo con ningún grupo, se aplica la ley por parejo”, aseguró el tabasqueño, quien calificó de “deleznable” este tipo de acuerdos que se hizo en el pasado y ahora se están ventilado en el proceso legal que se sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna.

El fracaso en materia de seguridad de este gobierno es absoluto. En los primeros 18 meses de gobierno de la 4T el número de homicidios dolosos -el delito por el cual se está midiendo popularmente el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad- sumó 57 mil 534. En ese mismo periodo, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, los asesinatos totalizaron 19 mil 5 71, es decir, 194 por ciento menos de lo que lleva la actual administración. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto la variación negativa también es notable: 90 por ciento, al superar el de AMLO a su antecesor por más de 27 mil homicidios dolosos.

Sin mencionar expresamente al ex presidente Felipe Calderón, AMLO vinculó la decisión de “declarar la guerra a lo tonto” a la delincuencia organizada al fraude electoral de entonces. Al abundar sobre el combate al crimen organizado, señaló que ahora con el proceso electoral se debe estar alerta sobre el posible uso de dinero ilegal en las campañas. Si de repente sale un candidato a repartir dinero, compra votos. “Antes había dinero de procedencia ilegal, ganaba el candidato y se hacían de la dirección de obra pública y luego de la seguridad pública y el presidente municipal, era de ellos, todo eso se tiene que terminar”. Pero, al quedar en el aire tanta palabrería, las certezas se tendrán cuando las facturas las cobre el electorado.

DE LOS PASILLOS

En Quintana Roo ya dio comienzo el regadero de dinero procedente de Odebrecht, pero existe un profundo silencio cuando se aborda a OHL y sus componendas con las autoridades. La primera es constructora brasileña y sobre el curso del dinero dicen están trabajando; la segunda de origen español tuvo nexos directos con Peña Nieto desde la época en la cual gobernaba el EdoMex y se vieron beneficiados con majestuosas y costosas obras. Si se trata de rascar para combatir corruptelas tienen campo abierto en esta y otras operaciones de origen español en las que, incluso, aparece el depuesto Rey como protagonista. Si se trata de puro escándalo ahí la llevan al embarrar a unos y a otros aún y cuando, como en el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella, se hubiesen entregado fuertes cantidades para contratar a quien durante un tiempo tuvo relaciones íntimas con el ex presidente mexiquense, las cuales fueron del conocimiento público al reclamar derechos para el hijo engendrado… Ahora que, si de ineptitudes se trata, ahí están las relacionadas con lo jurídico y las decisiones del la Suprema Corte con las cuales se le dan semejantes golpes a las incongruencias surgidas de la Fiscalía Anticorrupción. Ya veremos el regreso de lo incautado y las consecuencias de sus acciones porque “a quien obra mal, se le pudre…”Sin estar el horno para bollos, los ministeriales le exigen al Fiscal quintanarroense Oscar Montes de Oca deje atrás los favoritismos y se de a la tarea de igualar, por lo menos sus salarios. De seguir provocando tanta irritación entre quienes estan encargados de áreas de justicia, no se sabrá nunca si el balazo que mató al chofer iba dirigido al jefe, al multimillonario Jorge Portilla, quien tiene la virtud de hacerse de muchos enemigos, los últimos relacionados, por cierto, con el transporte… Lo que no encuentra explicación es la negativa para actuar aún y cuando es del dominio público el lugar y la presencia de los cárteles operando en diferentes municipios. El ejemplo, Bacalar y los del cartel de Sinaloa. ¿Qué se necesitará?…

López Obrador mantiene el manto de impunidad a sus colaboradores involucrados en casos de corrupción. En relación a las investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, encuadro las denuncias en su contra ante el inminente proceso electoral, y demandó no anticipar juicios ni que haya linchamientos políticos. “Si es culpable se va a proceder”, dijo. “Lo digo porque vienen las elecciones, viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, empiezan a atacarse unos a otros”. A pregunta expresa sobre las diversas denuncias en contra de Guevara, indicó deben despolitizarse y no se deben adelantar vísperas, porque su gobierno no va a ser tapadera de nadie, pero tampoco se van a construir delitos.

