“Estamos entrando en una fase delicada”: Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de una videoconferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que la capital del país está entrando en una fase delicada pues el número de pacientes intubados en hospitales ha aumentado de manera rápida.

“Hace dos días el 16, anuncié que había 356 hospitalizados intubados en la Ciudad de México y hoy son 468, es decir en dos días hubo un incremento de 100 personas más en los distintos hospitales de la ciudad”, informó la mandataria.

Detalló que los pacientes se encuentran en los distintos hospitales donde se atiende a pacientes con coronavirus como son el INER, Nutrición, Hospital General, los hospitales COVID de la Ciudad de México, el IMSS, ISSSTE y hospitales privados.

Sólo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) tiene 70 personas intubadas, cifra que nunca antes había registrado.

“Estamos entrando en una fase delicada de mayor incremento en el número de intubados y por eso seguimos recordando que hay que quedarnos en casa”.

Hizo un llamado a la ciudadanía a que mantenga las medidas de sana distancia y de quedarse en casa, para evitar que el número de casos graves crezca exponencialmente.

#EnVivo ▶️ #Videoconferencia de prensa. Lanzamos con @LaAgenciaCDMX una nueva función de la #AppCdMx que permitirá saber qué hospitales tienen espacio libre para la atención de casos con síntomas graves de #Covid19. https://t.co/H1fD2sn49X — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 18, 2020

AMX/KMJ

