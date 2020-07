Estampida humana en Chilpancingo provoca cierre de tienda Soriana

GUERRERO.- Habitantes de Chilpancingo provocaron una estampida humana en la entrada de una tienda Soriana de la capital de Guerrero para ser los primeros en aprovechar las ofertas que el establecimiento ofrecía.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar a una multitud de personas entrando con gritos y empujones a la tienda sin guardar la sana distancia.

Posteriormente, varias personas caen al piso; sin embargo, son ignoradas por los que intentan entrar a la tienda y pasan por encima de ellas.

Todo esto sucede a la vista de un guardia de seguridad.

A empujones y amontonados, así entró la gente en plena pandemia a las ofertas de 3×2 en un Soriana de #Chilpancingo, #Guerrero. Los clientes terminaron cayéndose uno encima del otro: pic.twitter.com/josAFcYCQy — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 25, 2020

Tras difundirse este video, funcionarios del ayuntamiento y personal de la Guardia Nacional, clausuraron la tienda de autoservicio ubicada al sur de la capital guerrerense.

El presidente municipal de Chilpancingo de los Bravo, Toño Gaspar, indicó que lo que ocurrió “es una IRRESPONSABILIDAD tanto de clientes como de los encargados de Mega Soriana”.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario expresó que “por no respetar los protocolos sanitarios, se procedió a CLAUSURAR esta tienda”.

No podemos permitir que por ahorrar unos cuantos pesos, esté en riesgo la salud y hasta la vida de las personas. Esta es una IRRESPONSABILIDAD tanto de clientes como de los encargados de Mega Soriana. Por no respetar los protocolos sanitarios, se procedió a CLAUSURAR esta tienda. pic.twitter.com/YhfdXJumpN — Toño Gaspar (@antoniogaspar42) July 25, 2020

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, dijo que en el marco del Operativo COVID-19 no cumplieron con las medidas de higiene, tomando en cuenta que se continúa con el “semáforo naranja”.

Este es el primer cierre oficial de una tienda departamental por incumplimiento de las medidas sanitarias, en todo el tiempo que tiene activa la pandemia de COVID-19 y el protocolo de la Distancia social.

