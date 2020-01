Estos son los juguetes más pedidos por los niños este Día de Reyes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un estudio, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México dijo cuál será el gasto promedio que realizarán los Reyes Magos para los regalos de este 6 de enero, además, enlistó cuáles son los artículos más solicitados por lo niños.

En la lista de los juguetes más pedidos este año para el Día de Reyes se encuentran:

Autos a control remoto

Muñecas

Bicicletas

Motonetas

Pelotas

Consolas de videojuegos

Tabletas

Laptops

Celulares

Ropa y calzado

Además, este 2020, dos son las principales novedades para niños:

Figuras de acción del conocido videojuego “Fortnite”.

Patines del diablo eléctricos.

De acuerdo con la Canaco de la CDMX, se prevén ventas por 67 mil 388 millones de pesos: esto representa un incremento de 2.9% con respecto al año pasado. También se estima que el gasto promedio por obsequio que hacen los Reyes Magos oscile entre los mil 500 y dos mil pesos, aunque esta cantidad se multiplica según la cantidad de niños que hay en cada hogar.

