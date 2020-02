Estudiantes de la UNAM bloquean Insurgentes Sur; marchan a Rectoría

CIUDAD DE MÉXICO.— Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquean en la avenida Insurgentes Sur, en su camino hacia a Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Se tratan de alumnos de los CCH’s Sur y Oriente, quienes protestan en contra la violencia de género. Algunos están encapuchados y realizaron pintas en establecimientos comerciales.

#AlMomento #AlertaVial Estudiantes de CCH mantienen cerrados los dos sentidos de la avenida #Insurgentes a la altura del Estadio Universitario. ¡Tómalo en cuenta! pic.twitter.com/x7y3lUClcD — Uno TV (@UnoNoticias) February 20, 2020

A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México señaló que los alumnos bloquearon la Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos a la altura de Rectoría. Recomendó utilizar como alternativas viales: Paseos del Pedregal y avenida Antonio Delfín Madrigal.

#Atención🚧Se registra #Bloqueo sobre Av. de los Insurgentes en ambos sentidos a la altura de Rectoria de la UNAM, colonia Ciudad Universitaria, @Alcaldia_Coy. Utiliza como alternativas viales Paseos del Pedregal y Av. Antonio Delfín Madrigal. #MovilidadCDMX #C5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 20, 2020

En tanto, el servicio de la Línea 1 del Metro fue afectado; por lo que se dio servicio provisional de Indios Verdes a Dr. Gálvez y El Caminero a Corregidora. Mientras que usuarios tuvieron que descender y caminar sobre la avenida para llegar a sus destinos.

Los manifestantes iniciaron la marcha sobre la banqueta de la avenida, en dirección al sur, desde el parque La Bombilla. A su paso gritaron consignas como “alerta, alerta, aleta, estudiantil de América latina”.

Actualmente, continúan los paros de labores en las Facultades de Filosofía y Letras (FFyL) -cerrada desde el 4 de noviembre-, Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, Artes y Diseño, en las Preparatorias 3, 5, 6, 8 y 9 -cerrada desde el 12 de noviembre-, y en los CCH’s Sur y Oriente, con lo que alrededor de 70 mil estudiantes no tienen clases.

