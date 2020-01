Exhortan al Secretariado Ejecutivo del SNSP a informar sobre certificación de policías

CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) aprobó cuatro puntos de acuerdo; uno de ellos, exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita a esta instancia un diagnóstico sobre el estado que guardan los controles de confianza para certificar a policías.

El diagnóstico deberá realizarse a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, sobre la base de sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, a fin de conocer el estado que guardan estos controles a nivel local, particularmente en los municipios y alcaldías.

En su reunión de trabajo, los integrantes de esta comisión también acordaron exhortar al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a revisar la actuación de los jueces y el magistrado encargados del caso de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón y a evaluar la implantación de los protocolos correspondientes, a fin de que las sentencias y resoluciones se realicen con perspectiva de género.

Además, solicitaron a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones otorgue medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requieran los familiares de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón, a fin de atender las circunstancias adversas derivadas de su feminicidio.

De igual manera, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad que revise y evalúe la actuación del ministerio público en la denuncia de violencia ejercida contra esta ciudadana y las medidas cautelares adoptadas para su seguridad y acceso a la justicia, informe los resultados obtenidos y si las actuaciones de las autoridades se realizan con perspectiva de género.

También aprobaron solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que remita a esta soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.

El último punto de acuerdo aprobado por los legisladores, exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales y de las entidades federativas, así como a los Órganos con Autonomía reconocida por la Constitución, para que de conformidad con la legislación aplicable, continúen impulsando, o en su caso, lleven a cabo las tareas necesarias a fin de proporcionar un lugar adecuado e higiénico para que las madres amamanten a sus bebés o realicen la extracción manual de leche en el periodo de lactancia. Esto en términos del artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo.

A su vez, se solicita a la Secretaría de Salud que informe a la Permanente sobre los avances del proyecto de norma oficial mexicana ROY-NOM-050-SSA2-2018, la cual se refiere al fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de mayo de 2018.

AM.MX/fm

