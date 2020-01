Exige PRD mayor control de armas de fuego

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifiesta su rechazo por el uso de armas de fuego de manera indiscriminada y sin restricción alguna, por lo que este instituto político hace un llamado al Gobierno Federal para regular el acceso a las armas en México, con el fin de evitar hechos violentos como lo ocurrido en el colegio Cervantes del estado de Coahuila.

Luego del lamentable hecho, donde una maestra perdió la vida a manos de un menor de 11 años que portaba dos armas y quien tras el tiroteo deja siete lesionados y se quitó la vida, la dirigencia nacional pide no eludir el grave problema como es el tráfico de armamento y la violencia que aqueja a nuestro país, que actualmente enfrenta una crisis de inseguridad grave debido a la falta de estrategia en la materia.

Este instituto político lamenta que en la última década han ingresado de manera ilegal 2 millones 12 mil 573 armas de fuego, 70 por ciento provenientes de Estados Unidos, lo que pone a México en una situación vulnerable que requiere atención inmediata, además de blindar el acceso de estas armas para menores de edad.

En ese sentido, el PRD propone revivir el programa “Mochila Segura” en todas las escuelas de nivel básico de la República Mexicana, ya sea públicas o privadas, con el fin de salvaguardar la integridad de alumnos y maestros, además de impulsar programas de educación y prevención de las violencias.

Asimismo, solicita al Gobierno Federal acciones concretas para reconstruir el tejido social y no sólo declaraciones improvisadas y simplistas, como culpar el uso de los videojuegos que promueven la violencia.

Finalmente, este partido lamentó que el país esté sumergido en una violencia permanente, donde los ciudadanos estamos expuestos a todo tipo de agresiones sin que las autoridades establezcan estrategias firmes para la prevención y combate a la inseguridad en México.

AM.MX/fm

