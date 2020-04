Exitosa reunión Virtual Extraordinaria de la Jucopo en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República tuvo su primera reunión virtual, misma que se repetirá de manera semanal, en tanto nos encontremos ante la Pandemia del Coronavirus, para que los legisladores puedan dar seguimiento a las acciones del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para superar la crisis sanitaria y económica que afecta al país.

Durante la reunión de este martes, el senador Ricardo Monreal, Presidente de la Jucopo, presentó ocho puntos de acuerdo para dar seguimiento a la Pandemia y los daños colaterales que provocan en la economía, en la conservación de los empleos, en las acciones del gobierno, especialmente en las próximas semanas en las que se espera el endurecimiento de la enfermedad en todo el país.

Ricardo Monreal dijo que planteó a los líderes partidistas que forman parte de la Jucopo, un programa, un plan de austeridad y de solidaridad popular; son ocho puntos, es un plan profundo que puede complementarse, enriquecerse, mejorar. Pero es un plan inicial.

Aceptó el legislador Monreal ante los periodistas, que el Plan no se aprobó en esta sesión, pues los integrantes de la Jucopo le pidieron tiempo para comentarlo en sus grupos parlamentarios, “a lo que yo accedí”.

Respaldaron el plan, de momento, el PT, el Verde y el PES y nosotros, que fuimos quienes lo propusimos. También Dante, sólo que él con modalidades para enviarlo directamente a las necesidades de salud. El PAN lo iba a consultar, el PRD lo iba a consultar y el PRI lo iba a consultar. Entonces, no se ha decidido todavía nada, pero este es el plan que Morena, por mi conducto, planteó.

Plan de Austeridad y Solidaridad de la Cámara de Senadores presentado por el senador Monreal y que consta de ocho puntos: Reducir las dietas para senadores y senadoras en un 30 %, así como el sueldo de las y los servidores públicos de mayor rango y percepción salarial. Reducir las subvenciones a los grupos parlamentarios en un 50 %. Suprimir el aguinaldo para senadoras, senadores, servidoras y servidores públicos de mayor rango y percepción salarial.

Se pretende también, eliminar el total de reuniones internacionales, interparlamentarias, foros y convenciones en el extranjero y en el interior del país. Eliminar todo gasto para arreglos de inmuebles o muebles, adquisición de materiales o instrumentos que no sean los indispensables para el trabajo ordinario del Senado de la República. Poner a disposición del Consejo de Salubridad General los inmuebles de Xicoténcatl y el Teatro de la República para ser habilitados como hospitales temporales.

Enviar al Consejo de Salubridad General todos los recursos que se obtengan de este plan de austeridad mensualmente, para su destino y aplicación íntegra a la atención de los efectos de la pandemia por Covid -19 y, muy importante, retornar a la normalidad presupuestal, una vez superada la pandemia.

En la reunión participaron las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, cuyo coordinador, Mauricio Kuri González, planteó Jucopo la necesidad un gran acuerdo nacional, mediante el cual se convoque a la unidad y se evite la división de los mexicanos. En ese sentido, propuso al grupo mayoritario de Morena sumarse al acuerdo para buscar soluciones a la crisis económica y enfrentan juntos la pandemia por Covid-19.

