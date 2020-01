Expoventa de artesanos de Temascaltepec en el Palacio Legislativo

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Artesanos de Temascaltepec ofrecen sus productos en la Expo-venta Artesanal promovida por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la 60 Legislatura del Estado de México, diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena), quien al inaugurar la muestra en el vestíbulo de la Casa del Pueblo, destacó que las artesanías mexiquenses son prueba de la maestría e ingenio de sus creadores, quienes para ello han sabido aprovechar los materiales que brinda la naturaleza.

Acompañada de la diputada Martha Ma del Carmen Delgado Hernández (PT), secretaria de la citada comisión, aseguró que los integrantes del órgano legislativo que encabeza tienen el objetivo de apoyar a los artesanos de la entidad, razón por la que el recinto del Poder Legislativo abre sus puertas a ese sector y les brinda un espacio para exponer los productos y atractivos turísticos de sus comunidades.

La legisladora recordó que México tiene una de las herencias culturales más interesantes y completas del mundo, pues las tradiciones y técnicas de elaboración de piezas y figuras artesanales que desarrollaron las civilizaciones antes de la conquista española se vieron enriquecidas con las traídas del viejo continente.

Correspondió a la diputada Martha Ma del Carmen Delgado dar la bienvenida a los artesanos, a quienes les dijo que los representantes populares en la 60 Legislatura se han comprometido a garantizar que su protección quede asentada en la ley, por lo que están trabajando en ese sentido.

Entre los productos ofrecidos por los artesanos de Temascaltepec hay alimentos y bebidas como quesos, chongos zamoranos, chocolates rellenos con granos de café, bombones, licor de café y crema de café, además de artesanías textiles matlatzincas, elaboradas con lana y tintes naturales, como cinturones, morrales, fajas, fundas y monederos.

Asimismo, productos naturales de higiene y belleza elaborados a base de baba de caracol y plantas medicinales, como cremas, geles y jabones; licores de frutas silvestres; figuras de hoja de maíz; jarros de barro, y bolsas, monederos, diademas, collares, aretes, pulseras, llaveros, blusas, rebozos y manteles bordados y deshilados.

También, promocionan el parque ecoturístico La Loma, el cual cuenta con tirolesa, campo de fútbol, columpios y pista de ciclismo.

Carlos Cardoso Jiménez, director de Turismo del municipio de Temascaltepec, recordó que este lugar es cuna de los matlatzincas, y que cuenta con atractivos turísticos únicos, como el paraje Piedra Herrada, donde se puede apreciar a la mariposa monarca, y el Santuario de la Milagrosa. En la cabecera municipal se encuentran los ‘Senderos de la historia con aroma de café’, donde se pueden adquirir estos productos.

Ahimelec Villa Peña, novena regidora de este municipio, apuntó que el turismo es la fuerza que une a los artesanos y prestadores de servicios, así como la principal fuente de derrama económica de Temascaltepec, por lo que pidió seguir fomentando estas actividades.

La exposición estará abierta al público en el vestíbulo legislativo hasta el próximo viernes 17 de enero.

AM.MX/fm

