Fallece Martha Avante, fundadora de Los Ángeles Azules, pero no por causa del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, “Los Ángeles Azules” dieron a conocer el fallecimiento de la mamá de los hermanos Mejía Avante y fundadora de la famosa banda, la señora Martha Avante.

“Con mucha tristeza les informamos que el pasado 30 de marzo falleció la Sra. Martha Avante Barrón. La Sra. Martha fue madre de 8 hijos y fundadora de Los Ángeles Azules”.

En entrevista con Javier Poza, Elías Porfirio Mejía Avante indicó que su mamá ya presentaba algunas enfermedades debido a su avanzada edad y aunque se mantenía estable, fueron estas complicaciones las que provocaron su deceso y no el COVID-19 como se especulaba.

“Estaba mi mami ya sufriendo mucho, varios padecimientos que tenía, muchas complicaciones, tenía 94 años (…) Tuvo muchas complicaciones, ya por la edad y por unas complicaciones, dos infartos, mi mamá tenía azúcar (diabetes), desde hace treinta y tantos años, venía con una serie de complicaciones. No, ese no, no tuvo que ver (el coronavirus)”, detalló.

