Familia de Lesvy Rivera con trabas para acceder a la justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Audiencia de alegatos aclaratorios del recurso de apelación en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio” es pospuesta hasta nuevo aviso. A tres meses de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) dictara una sentencia de 45 años de prisión a Jorge Luis González, feminicida de Lesvy ambas partes impugnarán.

Tras la sentencia, el TSJ concede al menos ocho meses para que las partes presenten algún recurso legal en caso de no estar de acuerdo con la sentencia en donde se confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia.

La defensa legal de la familia de Lesvy pidió que se le den 60 años de prisión, pena máxima en la Ciudad de México. Exigen también medidas de reparación integrales ejemplares. Piden que se reconozcan los daños a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, pago de gastos funerarios, rehabilitación psicológica e indemnización por daño moral al haber mentido sobre un supuesto suicidio.

La defensa legal agresor pidió que se admita una nueva defensa privada, así como que se reponga el juicio con el argumento de “desahogo de pruebas”. Sin embargo, el proceso legal estuvo estuvo lleno de trabas y retrasos, ya que el acusado interpuso dos amparos, una solicitud de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos apelaciones más.

Se acreditó con diversos peritajes que José Luis estranguló a Lesvy la noche del 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, además de haberla violentado de distintas formas durante su noviazgo. Aún hay muchas trabas para que la familia y grupos de acompañamiento político del caso accedan a la justicia, sin embargo, la defensa legal asegura que “la presunción de inocencia ya se derribó y las pruebas presentadas son irrefutables”.

AM.MX/xm

