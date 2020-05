Familiares de pacientes con COVID-19 ingresan a la fuerza a hospital de Ecatepec

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de pacientes con coronavirus se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional en el Hospital Las Américas, en Ecatepec, tras ingresar por la fuerza.

De acuerdo con los testimonios de las personas, al enterarse que ocurrieron dos decesos por coronavirus, los familiares se alertaron por lo que exigieron saber sobre el estado de salud de sus pacientes.

Ante la falta de información, al menos 15 personas ingresaron en las instalaciones del hospital y agredieron a personal médico, de vigilancia y administrativo, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno del estado.

Los que entraron al lugar, llegaron hasta una zona especial donde según dijeron, los pacientes se encontraban en un área solo cubierta por una lona y sin ninguna otra protección.

Al lugar arribaron unos 50 elementos de la policía estatal, para desalojar al grupo de personas. Posteriormente llegaron 24 uniformados de la Guardia Nacional para resguardar el hospital.

En entrevista para un canal de televisión, uno de los manifestantes dijo que decidieron entrar porque primero les dijeron que su paciente se encontraba bien pero tres horas más tarde ya había fallecido.

Al respecto, la Secretaría de Salud estatal informó que se tomarán medidas adicionales para poder proporcionar mayor información a los familiares de los pacientes hospitalizados y no se repitan acciones como esta.

A través de las redes sociales se publicaron algunos videos donde se puede ver que los familiares entran por la fuerza a las áreas donde guardan las bolsas de los cadáveres, además de intentar ingresar a la oficina del director.

Ante la falta de información, familiares de pacientes del Hospital General “Las Américas” de #Ecatepec, ingresaron por la fuerza, llegaron hasta donde están las bolsas con cadáveres y agredieron al personal médico. Así encontraron los cuerpos de sus familiares: pic.twitter.com/2R9BiJbkgU — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 2, 2020

En algunas de las grabaciones se puede ver que los familiares lloran, gritan e incluso acusan al personal del hospital de “matar” a los pacientes e inyectarles cosas para causar la muerte.

Continúa leyendo:

Firman pacto para proteger el empleo en Quintana Roo ante contingencia por COVID-19

AMX/KMJ

The post Familiares de pacientes con COVID-19 ingresan a la fuerza a hospital de Ecatepec appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.