FGR debe iniciar investigación contra Calderón, Peña Nieto y Videgaray por el caso Odebrecht: Salomón Jara

CIUDAD DE MÉXICO.-. El senador Salomón Jara Cruz exigió que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht llegue hasta sus últimas consecuencias e inicie una carpeta de investigación contra los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como Luis Videgaray Caso.

Dijo que las primeras declaraciones de Emilio Lozoya revelan que el dinero de Odebrecht llegó a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y siguió fluyendo durante su gobierno para lograr contratos millonarios, con la operación de Luis Videgaray.

“Lozoya ha destapado la cloaca de corrupción de los gobiernos priistas y panistas, en donde destaca el esquema corruptor implementado por Luis Videgaray -con la complacencia de Peña Nieto- para comprar los votos de legisladores panistas para la aprobación de reforma energética”, apuntó.

En este sentido, el legislador morenista pidió iniciar una investigación por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito contra los ex legisladores que recibieron millonarios incentivos para votar a favor de las llamadas reformas estructurales, entre ellos, Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez, hoy gobernador de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernante en funciones de Tamaulipas.

Por lo que respecta al ex presidente Felipe Calderón, Jara Cruz dijo que debe investigársele por los contratos que su gobierno celebró con Odebrect para comprarle etano a su filial Braskem y para darle mantenimiento a las refinerías de Tula, Salamanca y Tula II.

“Atrás deben quedar la época de los intocables. es hora de transformar el discurso anticorrupción en resultados concretos; la Fiscalía General de la República es una entidad autónoma y cuenta con toda la legitimidad y las herramientas para cumplir con su mandato. ha llegado la hora de que llamar a cuentas a quienes han agraviado al pueblo de México”, señaló el legislador oaxaqueño.

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz afirmó que es tiempo de desterrar a ese prian corrupto tan arraigado y que tanto daño nos ha hecho a lo largo de nuestra historia.

“Solían justificarse diciendo “el que no tranza no avanza; ahora nosotros les decimos: para los corruptos, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza”.

AM.MX/fm

The post FGR debe iniciar investigación contra Calderón, Peña Nieto y Videgaray por el caso Odebrecht: Salomón Jara appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.