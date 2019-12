Filtran primeras imágenes del nuevo smartphone plegable de Samsung

CIUDAD DE MÉXICO.- A principios de este año Samsung presentó el Galaxy Fold, su primera apuesta en el segmento de los teléfonos plegables. A pesar de las complicaciones con este primer modelo, ahora parece tomar como inspiración el modelo Razr de Motorla para presentar su siguiente teléfono inteligente plegable.

En un inicio la apuesta principal fue el Galaxy Fold, un dispositivo que a pesar de algunos errores en sus primeros lotes, luego de una actualización en su diseño este año logró establecerse en el mercado como una de las mejores opciones a la hora de adquirir un smartphone plegable.

Sin embargo, la llegada del nuevo Motorola Razr causó sensación por su nostálgico recuerdo de los teléfonos plegables que alcanzaron gran popularidad a comienzos de los 2000.

Ahora un nuevo dispositivo que presenta un diseño similar al del Motorola Razr ha aparecido filtrado en la popular red social china Weibo, por lo que se especula que se trata del nuevo teléfono Samsung.

No hay detalles sobre las especificaciones técnicas del dispositivo, pero el diseño cuenta con gran pantalla que abarca casi todo el frontal, sin una llamativa barbilla como la del Motorola Razr.

Lo que es nuevo es la parte externa del dispositivo, con doble cámara y un pequeño panel externo para mostrar información de utilidad, como la hora, fecha y porcentaje de carga.

Sin más detalles por ahora, parece indicar que el desarrollo de smartphones plegables de Samsung va por buen. No se sabe cuándo podría ser presentado oficialmente, pero los rumores previos indican su arribo en 2020.

