QUINTANA ROO.- En el marco del Día del Trabajo representantes de trabajadores y empresas firmaron públicamente el Pacto de Unidad por Quintana Roo para Proteger el Empleo, a convocatoria del gobernador Carlos Joaquín quien este día reconoció a los trabajadores que se encuentran en la primera línea de atención durante la pandemia.

“Desde el primer momento nos hemos enfocado prioritariamente a la salud, economía y seguridad de las familias, garantizando el apoyo a los sectores más vulnerables”, dijo el gobernador.

Con el Pacto de Unidad por Quintana Roo se busca mantener la planta laboral, fortalecer el capital y tener la capacidad de la recuperación económica.

“El objetivo de esto buscar alternativas, encontrar fórmulas, estímulos fiscales y formas de financiamiento para que no se pierdan el empleo ni las fuentes de ingreso de las familias”, expresó Carlos JoaqUÍn.

En el mismo marco empresarios, presidentes de organismos como Coparmex, CCE, Ampi, Amav, Canaco, Asociaciones de Hoteleros; líderes de sindicatos, institutos y colegios, respondieron a la convocatoria del gobernador y mostraron públicamente su firma en el pacto.

Continúa leyendo:

Incendios forestales sofocan a Quintana Roo

AMX/KMJ

The post Firman pacto para proteger el empleo en Quintana Roo ante contingencia por COVID-19 appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.