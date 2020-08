Fonatur indemniza a 245 ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto

QUINTANA ROO.- Solucionado quedó el pago de la indemnización a los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto; que estaba pendiente desde hace más de 15 años por las administraciones federales anteriores.

El adeudo era por usar las tierras de uso común del ejido para la construcción de la Carretera Federal 307; así lo explicó Lilia González Moreno, representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Lilia es también el enlace Territorial del Tren Maya en el Tramo 6, Tulum-Chetumal, por lo que asistió a una reunión convocada por la asamblea ejidal de Felipe Carrillo Puerto para atestiguar el cumplimiento del pago de la indemnización.

“El 19 de julio refrendamos nuestro compromiso de pagar en los siguientes quince días hábiles y hoy estamos aquí para cumplir con la palabra empeñada”.

Esta asamblea se llevó a cabo con apego a la normatividad del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y tomando en cuenta las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.

Por su parte, Ponciano Martín Esquivel, ejidatario legalmente reconocido de Felipe Carrillo Puerto, resaltó que “este problema de la carretera tiene entre 10 y 12 años; no era una ocurrencia del ejido, estábamos demandando una indemnización justa y legal que las anteriores administraciones habían ignorado. No había la voluntad política”. El ejidatario señaló que hace menos de un año durante su visita a Felipe Carrillo Puerto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cumplir con el pago pendiente en coordinación con el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. La civilización Maya es emblemática de México ante el mundo. Los mayas son una comunidad viva con un gran legado histórico que enriquece la identidad de nuestro país y para nosotros es la principal fuente de inspiración en el proyecto del Tren Maya. pic.twitter.com/RcV30f2aTk — Tren Maya (@TrenMayaMX) August 1, 2020 Ahora, el cumplimiento del pago es porque por ese derecho de vía de la carretera 307 pasarán las vías del Tren Maya. Para los carrilloportenses este pago es un acto de justicia histórica y de respeto a los derechos de los pueblos originarios. Continúa leyendo: Tortuguismo de la FGR en delitos cibernéticos AM.MX/vgs

