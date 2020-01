GINgroup analiza el desempleo en México y actúa para su erradicación

En diciembre de 2019 este indicador llegó a 7.7 % de la población ocupada, mientras que en el mismo mes de 2018 fue de 7.3 por ciento.

Ante el desempleo registrado en México al cierre de 2019, GINgroup, la empresa que preside el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, enfocada en promover una oferta integral de valor para el bienestar de la sociedad laboral mexicana, ha realizado un análisis sobre cuál es en realidad el problema de desempleo en nuestro país, a través de su revista IDC, experta en asesoría fiscal, jurídica y laboral, en la que muestra que quizá éste no sea el problema más grave de México, sino el tipo de trabajos que se están creando para cubrir la demanda local. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el transcurso de 2019, aumentaron aquellos en condiciones precarias.

En diciembre pasado, del total de la población que está en edad de trabajar, 3.1% no tenía trabajo y está buscando uno. Desde 2005 el país no había registrado un nivel de desempleo tan bajo para el último mes del año. En 2018, para esas fechas, la tasa era de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA).

“Una cifra tan baja de la tasa de desempleo para diciembre fue una gran sorpresa, no solo porque representa una desviación importante de la reciente tendencia de deterioro del mercado laboral, sino porque tuvo lugar en un contexto de estancamiento económico a lo largo de 2019”, explicó Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs.

En el mismo mes de 2018, el desempleo había alcanzado un porcentaje de un 3.6% de la PEA en cifras desestacionalizadas.

“Hay dos factores que inciden en esta disminución: la primera es la informalidad. Al final del día los mexicanos que no encontraron empleo formal —como lo permite ver el empleo asegurado en el Instituto Mexicano de Seguridad Social— lo tuvo que hacer en la informalidad”, explicó el economista José Luis de la Cruz. Lo anterior porque para diciembre, el IMSS reportó la destrucción de 382,210 puestos de trabajo.

Condiciones precarias, al alza

Así como se recortó el nivel de desempleo, también aumentó la precariedad laboral. El indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llama “condiciones críticas de ocupación” subió 3.5 puntos en su comparativo anual. En diciembre de 2019 esta tasa se ubicó en 18.8% de la población ocupada; al cierre de 2010 estaba en 15.3 por ciento. Este indicador al laboral alcanzó sus niveles máximos históricos el año pasado.

Según el Inegi, la tasa de condiciones críticas de ocupación mide el tiempo, el ingreso o una combinación de ambos. Toma en cuenta a quienes laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a ellos; a quienes laboran más de esa jornada, pero que el año pasado ganaron menos de 3,121 pesos mensuales (1 salario mínimo), y a los que trabajando más de 48 horas semanales reciben no más de 6,242 pesos mensuales (2 salarios mínimos). En esta condición están 10.3 millones de trabajadores.

En la tasa de subocupación también se observa un repunte. Ésta se refiere al porcentaje de la población que tiene la necesidad y disponibilidad para trabajar más tiempo. En diciembre de 2019 este indicador llegó a 7.7 % de la población ocupada, mientras que en el mismo mes de 2018 fue de 7.3 por ciento.

El año pasado, el ingreso laboral de casi 40% de los hogares era insuficiente para comprar una canasta básica, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es decir, a pesar de que en ellos hay personas que trabajan, no obtienen lo suficiente. Por ello o más miembros de la familia se ven obligados a trabajar, o quienes lo hacen se ven obligados a laborar más tiempo o necesitan obtener un empleo con mejor sueldo.

La informalidad laboral también registró un avance modesto. La proporción de ocupados en esta situación pasó de 56.8 a 56.1% de diciembre 2018 al mismo mes del 2019. Aún con la ligera reducción de informales, la cifra continúa superando a la mitad de la población ocupada convirtiéndose en una de las principales problemáticas del mercado laboral mexicano.

Este nivel de informalidad implica que, en el país, sólo 44 de cada 100 trabajadores tienen garantizados los derechos mínimos laborales como prestaciones, seguridad social y contratos formales.

Es por ello, que Beyruti Sánchez ha hecho hincapié en la importancia de la generación de empleos formales, no sólo con un promedio de sueldo sobrevaluado, sino garantizando las condiciones dignas para el bienestar de los mexicanos, su desarrollo profesional y su crecimiento laboral. “México necesita garantizar los derechos individuales de la población, en los que se incluyan empleos que satisfagan las necesidades básicas, pero que también les proporcionen las herramientas necesarias para un desarrollo profesional, laboral y personal. El talento humano es la base para potencializar el crecimiento de todo el país. Y eso hacemos en GINgroup.”, Beyruti Sánchez.

