Gobierno de AMLO es la regresión autoritaria: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios que promovió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su gestión son regresiones autoritarias que buscan concentrar un máximo poder desde la Presidencia, dejando atrás la prometida República representativa y popular que queremos, señaló el integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), Ángel Ávila Romero.

Ante ese escenario, el dirigente nacional reiteró que la llamada 4T no es un gobierno de izquierda, “si fuera realmente de izquierda estaría llevando a cabo otro tipo de acciones, las cuales el PRD siempre ha impulsado”.

Ávila Romero expresó que la agenda de la administración federal es todo lo contrario a lo que el presidente impulsó en los últimos 20 años, por lo que cuestionó la desaparición de los comedores comunitarios, las estancias infantiles, los refugios para migrantes y el recorte de presupuesto al sector salud, entre otras problemáticas, que han enfrentado los mexicanos durante su primer año de gobierno.

“Si fuera un gobierno de izquierda estaría impulsando a la cultura, hoy tenemos el peor presupuesto desde hace diez años, con una regresión terrible, con muchos miembros de la comunidad cultura cuestionando la falta de apoyo. La verdadera izquierda sí ha valorado esos temas porque creemos que la cultura es un vehículo de transformación”, aseveró.

Asimismo, mencionó la falta de apoyos a sectores como el campo, “hoy este gobierno tiene el peor presupuesto para este rubro en toda la historia, menos de 48 mil millones de pesos en los últimos dos presupuestos, lamentablemente el campo está destrozado”.

Refirió que si realmente se impulsara una ideología de izquierda, la administración federal apoyaría el respeto y los derechos de los grupos indígenas; sin embargo, de manera contradictoria a los preceptos hoy les asignan mínimamente 3 mil millones de pesos.

En ese sentido, lamentó que la política migratoria se dicte desde la Oficina Oval de la Casa Blanca con Donald Trump. “Contradictoriamente a lo que prometió en su campaña, el presidente estadounidense obliga a México a utilizar 27 mil miembros de la Guardia Nacional y a detener migrantes pobres de la Frontera Sur”, enfatizó.

Asimismo, criticó que el Ejército esté destinado a construir el Aeropuerto y no a resguardar la frontera.

Además, cuestionó que no se apoye a las mujeres para que puedan tener una vida libre de violencia. “Lamentablemente este gobierno ha cancelado 26 programas de apoyo a las mujeres”.

Finalmente, Ávila Romero insistió que también esta administración no ha defendido la agenda medio ambiental y ecológico, con obras como el Aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

AM.MX/fm

The post Gobierno de AMLO es la regresión autoritaria: PRD appeared first on Almomento.Mx.