Gobierno de la CDMX elaborará máscaras sanitarias y ventiladores para atender casos de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno de la Ciudad de México anunció los proyectos que lleva a cabo con instituciones públicas y privadas ante la emergencia sanitaria por Covid-19, entre ellos el de la elaboración de máscaras sanitarias y ventiladores pulmonares para atender a pacientes con coronavirus.

En conferencia virtual, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la CDMX se mantiene como la entidad más afectada del país por la crisis de coronavirus Covid-19, con 296 casos confirmados y ocho defunciones.

En conferencia de prensa, @Claudiashein, jefa de Gobierno de la #CDMX, informó que trabajan con el Gobierno federal para la elaboración y diseño de máscaras sanitarias y ventiladores para atender casos de #Covid19. También aseguró que la movilidad bajó más del 60% en la capital — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) April 2, 2020

Por su parte, Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, detalló que por ahora se están usando las pruebas clásicas, no las rápidas. Afirmó que las otras pueden ser muy rápidas, pero no confiables, porque pueden dar un falso negativo.

“Nosotros tomamos las pruebas, las analiza el Instituto de Nutrición, y compartimos la información. En este momento tenemos 4 mil pruebas disponibles (…), este número va a ir creciendo y pueden llegar hasta a 50 mil solo en la zona metropolitana“, agregó Sheinbaum Pardo.

#21Noticias | @Claudiashein prevé que los casos por #COVID19 sigan subiendo en próximos días debido al tiempo que tardan en manifestarse los síntomas. Asegura que el número de casos se encuentra en el margen esperado dentro del Modelo Epidemológico.#QuédateEnCasa — Capital 21 (@Capital_21) April 2, 2020

Por otra parte, Rosaura Ruiz destacó que, junto con universidades y pequeñas empresas, la Ciudad de México producirá mascarillas de plástico en la alcaldía Tláhuac. También se trabaja en el diseño y construcción de ventiladores pulmonares.

Además se colabora con universidades, sobre todo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la reparación de algunos respiradores descompuestos.

“Estamos con el Gobierno federal en el diseño y creación de ventiladores (…) Estamos haciendo desarrollos tecnológicos, algunos muy sencillos, para servicio de los médicos, por ejemplo máscaras sanitarias, para que cuando hagan una entrevista a un paciente pues esté protegido, lo mismo para la toma de pruebas”, apuntó.

La funcionaria capitalina comentó que los médicos han pedido también cajas de intubación, las cuales son cajas transparentes utilizados sobre las cabezas de los pacientes y con dos aberturas para que los médicos puedan entubar a los pacientes de manera más segura, con el fin de evitar contagios.

