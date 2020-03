Gobierno de la Ciudad de México entregará kits médicos a personas con síntomas de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las personas con síntomas de COVID-19 recibirán un kit médico para tratar de evitar más contagios.

Este kit incluirá 28 tapabocas, un termómetro, gel antibacterial, jabón antiséptico, paracetamol para 14 días y un instructivo para cuidar al enfermo y a su familia. Estos paquetes serán entregados a las personas que tengan una “alerta roja” después de haber respondido el cuestionario de diagnostico a través de SMS.

“Las personas van a contactar al SMS al 51515 , posteriormente las personas identificas con probabilidad del COVID-19 son contactadas por un médico en Locatel y éste continúa haciendo preguntas a partir se va descartando (…) si tiene IMSS, éste se encarga de la entrega y si no el gobierno de la ciudad lo hará y así tener un menor contagio”, explicó.

Si tienes algún síntoma manda mensaje sms a 51515 con la palabra covid-19 o llama a @locatel_mx. Si tus síntomas coinciden, un médico te hará diagnóstico clínico por teléfono. Te llevaremos un kit para apoyo para evitar contagio en casa. pic.twitter.com/rcvsW98h75 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 29, 2020

En total, el Gobierno de la CDMX entregará cinco mil paquetes para la atención de la ciudadanía, aunque seguirá la limitante de pruebas para las personas que no tengan alguna enfermedad crónica, no sean de la tercera edad o no hayan tenido contacto con alguien que llegó del exterior del país.

Sheinbaum detalló que hay 177 casos positivos de COVID-19, 398 sospechosos, 496 negativos y siete muertos en la Ciudad de México aunque varios de los muertos no residían en la capital pero sí murieron en ella.

La Jefa de Gobierno también informó que este lunes 30 de marzo el Gobierno de México dará una serie de indicaciones para fortalecer las medidas aplicadas ante la contingencia por el brote de coronavirus y señaló que, tras el anuncio del gobierno federal, su administración también anunciará medidas a aplicar en la capital del país.

Mañana por la tarde daremos indicaciones de las siguientes medidas para la Ciudad. No contagiar y no contagiarse. El tiempo es ahora. Tod@s debemos proteger la salud de tod@s especialmente de adultos mayores y personas más vulnerables a esta enfermedad. Vamos a salir adelante. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 29, 2020

