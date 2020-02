Guardia Nacional escolta a Roberto Palazuelos en carnaval de Progreso, Yucatán

PROGRESO.— Elementos de la Guardia Nacional en Yucatán “custodiaron” el automóvil donde el actor y empresario Roberto Palazuelos desfiló en el Carnaval de Progreso; esto provocó diversas críticas entre los usuarios de redes sociales.

A través de redes sociales fueron difundidos videos en donde se observa al actor a bordo de un Jeep descapotable color blanco, saludando a los asistentes del carnaval, mientras los elementos de la Guardia Nacional y policías municipales caminan en los costados del vehículo.

Bien, la Guardia Nacional ya no sólo sirve para ser el muro de Trump, también para cuidar y ser los payasos de Roberto Palazuelos, porque claro, no se necesita en otros lados como por ejemplo CUIDANDO A LA CIUDADANÍA, o algo así.

Bien ahí, la 4T va

Horas después de participar en la festividad, a través de su cuenta de Instagram, Roberto Palazuelos agradeció al pueblo de Yucatán “por su cariño”, y a la Guardia Nacional “por el apoyo”.

La videograbación corresponde al Carnaval de Progreso, que se lleva a cabo en dicho puerto de Yucatán, cuyo inicio fue el pasado 13 de febrero y concluirá el próximo miércoles 26. Mérida y Motul, son otros de los municipios que realizaron carnavales durante estos días.

Sin embargo, el hecho no cayó bien entre los cibernautas: “Bien, la Guardia Nacional ya no sólo sirve para ser el muro de Trump, también para cuidar y ser los payasos de Roberto Palazuelos, porque claro, no se necesita en otros lados como por ejemplo: cuidando a la ciudadanía, o algo así”, tuiteó una usuaria.

Por su parte, la Guardia Nacional señaló que no se permitirán conductas fuera de la ley y que habrá sanciones para los mandos que facilitaron los agentes al actor.

“Con relación a un video que circula en redes, en donde personal de la Coordinación Regional ‘Progreso’ escolta a un vehículo particular en el carnaval de Yucatán, se informa que no se tolerará ninguna conducta alejada de la ley, y se procede a aplicar la sanción correspondiente al responsable de autorizar tal actividad”, escribió la corporación en dos tuits.

