Hay rezago habitacional en 9.4 millones de viviendas; la mayoría en el sur-sureste: Meyer Falcón

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la Comisión de Vivienda, que preside el diputado Carlos Torres Piña (Morena), el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, resaltó que del conjunto de viviendas que hay en el país, que asciende a 34 millones, alrededor de 9.4 millones tienen algún tipo de rezago habitacional.

La mayor parte se ubica en el sur-sureste; la población no es derechohabiente; los créditos se colocan en los estados del norte del país, y el número de casas abandonadas en el ámbito nacional se estima en 650 mil, principalmente, en las entidades del norte.

Además, precisó, una de cada tres viviendas en México no posee escrituras, y tres de cada diez usuarios son víctimas de corrupción en los trámites para obtener permisos vinculados a la propiedad.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Carlos Torres Piña (Morena), consideró fundamental conocer qué pasa con las organizaciones que pretenden sorprender a la ciudadanía pidiendo dinero a efecto de obtener vivienda. “Si nos ayudan con información y elementos para difundir, con mucho gusto lo podremos hacer desde la Cámara de Diputados”.

Intervención de diputadas y diputados

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) externó su preocupación por la limitación que hay en el uso de los recursos por la pandemia y que los programas no estén llegando a donde se requiere.

De la misma bancada, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz mencionó que de acuerdo con el Coneval, uno de los efectos de la crisis sanitaria será la baja en solicitudes de casas nuevas, por lo que preguntó si se prevé un reajuste presupuestal para el Programa Emergente de Vivienda.

Norma Guel Saldívar, diputada del PRI, estableció que el Programa de Mejoramiento Urbano no reporta ninguna entrega o avance, conforme a los datos de la página de Internet de la dependencia.

Maricruz Roblero Gordillo, diputada del PT, preguntó si entre los requisitos para acceder al Programa Emergente de Vivienda están las áreas prioritarias de los municipios, los criterios de asignación, la certeza jurídica y los apoyos.

El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (MC) dijo que hay importantes retrasos, específicamente en lo que se refiere al objetivo prioritario de garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad.

De Encuentro Social, la legisladora Claudia Báez Ruiz preguntó si el Programa de Mejoramiento Urbano es clave para la recuperación tras la pandemia por COVID-19 y sobre el rescate de viviendas y los mecanismos de apoyo a municipios con alto rezago habitacional.

Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Miguel Acundo González consideró necesario diseñar una estrategia que respalde a todas las regiones en pobreza y que no han sido tomadas en cuenta en los actuales programas, con el objetivo de atender a los millones de personas que han perdido su empleo, o que ya no tienen casa por los fenómenos naturales.

La diputada Mónica Almeida López (PRD) preguntó si el titular de la Sedatu le ha propuesto al presidente de la República un programa emergente que atienda al 72 por ciento de personas que no tienen acceso a créditos por falta de empleo, y qué se plantea hacer con quienes no tienen casa o van a ser expulsados por no poder pagar la renta.

Hay créditos, a pesar de pandemia y baja economía

En su intervención inicial, el secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón, dijo que el Programa de Mejoramiento Urbano 2019 y 2020 tiene como objetivos: inversiones de infraestructura pública, generar empleos e incrementar el bienestar en las comunidades.

Las vertientes son: mejoramiento integral de barrios; vivienda en el ámbito urbano; regularización y certeza jurídica, así como actualización de programas de desarrollo urbano.

El año pasado se apoyó a 17 municipios ordinarios y a más de ocho ayuntamientos dañados por el Huracán “Willa”.

Hay avances en la vertiente ordinaria 2020 y se solicitó una extraordinaria para 50 intervenciones en 68 municipios, con un monto de 25 millones de pesos.

En 2019 se realizaron 248 obras; 18 mil acciones de mejoramiento de vivienda y aproximadamente cinco mil regularizaciones.

Hay colaboración con las instancias que trabajan en materia de vivienda: Infonavit, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal.

A este día la colocación de créditos en el ámbito nacional es de 46.7 por ciento; la meta nacional se ubica en 250 mil acciones al término del año.

Pese a la pandemia la reducción económica mundial y nacional, hay un gran número de créditos.

La meta de apoyos directos a las familias es de 165 mil acciones de vivienda en diferentes municipios; ya hay aprobadas 83 mil de ellas.

La meta del sexenio es rescatar 174 mil casas abandonadas

Al dar respuesta a las preguntas de las y los legisladores, el funcionario precisó que al concluir el sexenio se tiene la meta de rescatar 174 mil viviendas abandonas. Además, en 2019 se realizaron 54 mil 668 acciones de vivienda, entre mejoramientos, ampliaciones y sustituciones; se proyecta para 2020 un total de 197 mil acciones.

Resaltó que en sexenios pasados hubo dispersión de recursos en 35 diferentes programas; en la actualidad, muchas acciones son dentro de los municipios seleccionados. El Programa de Mejoramiento Urbano, dijo, tiene una vertiente de certeza jurídica.

Sobre el Plan Emergente expuso que los apoyos son directos y sin intermediarios para mejoramientos y ampliaciones; en su gran mayoría son proyectos de 35 mil pesos con el fin de colocar tinaco, revestir, aplanar, cambiar loseta y muebles básicos en cocinas y baño, así como ampliaciones.

Fortalecer apoyos para autoproducción de vivienda

La subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carina Arvizu Machado, indicó que el Programa Nacional de Vivienda debe ajustarse a la realidad causada por el coronavirus a fin de dar cabida al Programa Emergente, que busca dar apoyos directos a las familias, así como fortalecer acciones de autoproducción.

Se han impulsado créditos y subsidios para apoyar a 160 mil familias en la mejora y ampliación de sus hogares.

Hay planes en construcción de vivienda nueva, pero dado el rezago urbano se requieren mejoramientos y ampliaciones.

Apoyar a jefas de hogar, indígenas y grupos vulnerables

David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, expuso que con los programas Emergente de Vivienda y el Nacional de Reconstrucción se busca reactivar la economía local y atender el rezago en las zonas de mayor marginación.

Se implantará en 69 municipios de 15 entidades del país; pretende apoyar 165 mil acciones de vivienda.

La prioridad son las jefas de hogar, población indígena y personas con ingreso individual menor a 6 mil 677 pesos. Recibirán de 35 mil a 65 mil pesos.

Se trabaja en un apoyo para adquirir casa a través de un modelo de subsidio combinado con crédito.

Garantizar el derecho humano a la vivienda

Por su parte, Edna Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, expuso que el desafío es diseñar y desarrollar una política habitacional en concordancia con el nuevo proyecto de nación que garantice el derecho humano a la vivienda.

Elementos de vivienda adecuada: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura; habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Resolver la irregularidad del suelo y ofertar lotes

El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta Carroll, explicó que el Programa Nacional de Suelo tiene una agenda legislativa que debe atenderse de forma prioritaria respecto de la relación de las ciudades con el régimen agrario, los ejidos y las comunidades. La estrategia busca resolver irregularidades y ofertar lotes en proyectos de desarrollo integral.

