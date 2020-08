Héctor Ulises García renuncia como director de la Central de Abasto; lo sustituye Marcela Villegas

CIUDAD DE MÉXICO.— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que Héctor Ulises García renunció como coordinador general de la Central de Abasto el pasado viernes; en su sustitución fue nombrada Marcela Villegas Silva.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina aseveró que García Nieto le expresó su intención de participar por el cargo de delegado de Morena en la Ciudad de México, el cual será definido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Además, afirmó que de “ninguna manera” intervino en esta decisión o en su postulación.

“Él (Héctor Ulises García) presentó su renuncia el viernes de la semana pasada. Él manifestó su deseo de incorporarse y ha estado hablando tanto con el Comité Ejecutivo Nacional como con compañeros de Morena de la Ciudad de México, pero depende del Comité Ejecutivo el nombramiento“, indicó.

«Agradezco la confianza y el apoyo de la Dra. Claudia Sheinbaum para rescatar y transformar la Central de Abasto». – HUGN — Central de Abasto CDMX (@CdeAbastoCDMX) August 11, 2020

¿Quién es Villegas Silva?

Marcela Villegas Silva es académica en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y hasta ahora se desempeñó como Directora Ejecutiva de Innovación y Proyectos en la Coordinación General de la Central de Abasto.

Dentro de la Central de Abasto, dirigió el proyecto de Itacate, así como la Estrategia Sanitaria implementada para enfrentar la pandemia de coronavirus dentro del recinto, y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desarrolló la implementación de un modelo de economía circular en el mercado.

Es economista de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta con una maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); y un Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); también ha realizado dos estancias posdoctorales en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Además, de 1991 a 2018, realizó actividades de investigación y docencia a nivel Superior y Posgrado, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la UNAM y la UAM; así como ha participado en congresos internacionales.

