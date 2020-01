Hija de Carrie Fisher interpretó a Leia en la última entrega de Star Wars

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la repentina muerte de Carrie Fisher, Disney dijo que nadie la sustituiría en el noveno episodio de la saga de Star Wars y se utilizaría material reciclado de El Despertar de la Fuerza; sin embargo, se ha dado a conocer que su hija, Billie Lourd, interpretó a la Princesa Leia en una escena.

El supervisor de efectos especiales, Patrick Tubach, reveló que en The Rise of Skywalker, además de utilizar material del séptimo episodio, hubo una escena en la que debía aparecer una joven Leia entrenando para ser una Jedi junto a su hermano Luke y fue la hija de Fisher quien aceptó filmarla.

“Billie estaba interpretando a su madre, fue una cosa conmovedora y algo que nadie se tomó a la ligera, el hecho de que estuviera dispuesta a reemplazar a su madre. Fue algo muy especial para todos verla en esa posición”.

Tubach dijo que el director J.J. Abrams fue quién le pidió a Billie Lourd que filmara esa escena como la Princesa Leia y una vez que lograron las tomas que se requerían fueron retocadas digitalmente para hacerla aún más parecida a Carrie Fisher.

“Si teníamos que hacer que alguien actuara las partes de Fisher, era lo ideal que fuera ella porque hay muchas similitudes entre ambas de las que pudimos agarrarnos. El verdadero desafío fue lograr que el material de Leia con el que teníamos que trabajar coincidiera con la escena”.

Esta no fue la primera aparición de Billie en una película de la saga pues durante la última trilogía interpretó a Kaydel Ko Connix, teniente de la resistencia.

