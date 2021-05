Hipócrates Nolasco evade asamblea de asociados mezcaleros, para imponer nueva dirigencia del CRM

Productores del mezcal exhibieron al líder del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), Hipócrates Nolasco, quien con incongruencias defiende la convocatoria que hizo para que este 7 de mayo se lleve a cabo una Asamblea Extraordinaria por delegados para la revisión y modificación de estatutos y después se realizará otra para renovar la presidencia.

Líderes mezcaleros señalaron que en la convocatoria publicada el 30 de abril se dio a conocer que este viernes se llevarían a cabo dos asambleas, una para elegir a la nueva presidencia del Consejo Directivo, y otra para la modificación de estatutos.

“Pero, ¿por qué no primero realizar el cambio de directiva, y luego la modificación de estatutos?”, cuestionó un maestro mezcalero, pues porque “Hipócrates está pactando con quien puede. Estos delegados no representan a las bases, a la verdadera cadena productiva”, indicó.

Los productores agregaron que los estatutos vigentes del organismo regulador marcan los periodos para la realización de una asamblea ordinaria, para elegir a la nueva mesa directiva, lo cual, aseguran, debe realizarse en los primeros 4 meses del año en curso.

Si bien el término de “Asamblea Extraordinaria por delegados” está insertado en los Estatutos del CRM, en ningún artículo o párrafo se incluye la forma en qué serán seleccionados estos representantes; es más, tampoco se menciona sus funciones ni que estos podrían votar a nombre de los más de dos mil asociados”, mencionaron los inconformes.

Agregaron que Nolasco Cancino refiere que los “delegados” que participarán en la Asamblea Extraordinaria tomaron protesta en la Asamblea General de 2019, cuya acta de acuerdos está desaparecida, y solo quedan registros fotográficos de dicho evento, en el que se presentó a la Confederación Nacional de Magueyeros y Mezcaleros, el cual también carece de validez legal y apoyo popular.

Los productores del mezcal mencionaron que respecto a la situación por la pandemia de Covid-19, Oaxaca se encuentra en Semáforo Epidemiológico color Amarillo; por lo que las autoridades invitaron a evitar eventos masivos; sin embargo, los estatutos indican que las asambleas pueden realizarse en cualquiera de los estados con Denominación de Origen Mezcal (DOM), y Guanajuato se encuentra en Semáforo color Verde.

“También se pudo hacer vía remota. Si bien, muchos de los productores no tienen fácil acceso a internet, en este caso si hubieran apoyado los Comités Regionales y Estatales, y no solo para prestarse a estos actos en donde se busca imponer a alguien afín a Hipócrates para que todo siga igual y no haya las esperadas auditorías a las arcas del Consejo”, apuntó.

Los mezcaleros insistieron en que Hipócrates busca imponer un ‘Comisión de Vigilancia’, con un gran dominio en las decisiones dentro del CRM por lo que no descartaron que buscará un lugar en esta para poder seguir beneficiándose.

VCR