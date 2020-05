Horacio Duarte y Santiago Nieto analizan acciones conjuntas para la Administración General de Aduanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del reforzamiento de la estrategia para combatir la corrupción en las Aduanas del país, Horacio Duarte Olivares y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy sostuvieron una reunión para analizar la situación que guarda la Administración General de Aduanas.

En unas horas, el Senado de la República discutirá la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para nombrar a Horacio Duarte Olivares, como titular de la Administración General de Aduanas perteneciente al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

