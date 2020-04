Hoteles de la CDMX también cierran sus puertas por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.— Ante la declaratoria sanitaria por la epidemia de Covid-19, hoteles de la Ciudad de México comenzarán a cerrar sus puertas y podrían ser ocupados para dar atención a pacientes contagiados con coronavirus no graves.

Braulio Asuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó que hasta el momento han cerrado mil 100 hoteles aliados al consejo en el país, pero puntualizó que deberán cerrar todos en la CDMX así como ocurre con las plazas comerciales.

De acuerdo con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la epidemia de Covid-19, se pide suspender actividades en establecimientos no esenciales, entre los que se encuentran los servicios de hospedaje. Esto sería del 01 al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Hasta la noche de este miércoles, en la Ciudad de México se reportaban 296 casos confirmados y ocho defunciones.

En entrevista con Radio Fórmula, Braulio Arsuaga afirmó que la noche del miércoles fue contactado por Roberto Ortega, del equipo de Alfonso Romo, jefe de oficina de presidencia, sobre esta suspensión. “Nos decía que si estábamos dispuestos nosotros a dar hoteles para pacientes que no quepan en los hospitales, nosotros le dijimos que sí, que por supuesto hay voluntad y ganas de convertir esos hoteles no en hospital pero sí en algún refugio”, afirmó.

Indicó que buscarán una especie de “contraprestación para el tema de los pacientes” que podrían alojar en los hoteles.

Ante la epidemia de Covid-19, la ocupación hotelera es apenas del 9 por ciento; sin embargo, el cierre total de hoteles traerá complicaciones como el alojamiento de las tripulaciones de aerolíneas, los costos de mantenimiento, la falta de ingresos a los hoteles y confusión sobre cómo se aplicará la medida, sostuvo Arsuaga.

