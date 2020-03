Hoy se definirá si habrá suspensión de clases en todo el país por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado los secretarios de educación de todo el país participarán en una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) para determinar si suspenderán las clases en todos los niveles educativos del país.

En esta reunión presidida por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, los secretarios discutirán si las clases serán suspendidas en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior en todo el país como medida preventiva ante posible contagios de COVID-19.

“Vamos a tomar una decisión a partir de la información que se tome, cuando estemos reunidos en la Ciudad de México todos los secretarios y secretarias de Educación del país, en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, y seguramente, habrá un posicionamiento de tipo nacional”, dijo el secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Carlos González Herrera.

Hasta ahora, el Tecnológico de Monterrey anunció que suspenderán las clases presenciales en todas sus escuelas a partir del martes 17 de marzo, con lo que iniciarán programas en línea.

La Universidad de Guadalajara suspenderá las clases presenciales en escuelas preparatorias y centros universitarios a partir del 17 de marzo, entre otras medidas, y evaluará si después de Semana Santa se mantiene el paro de actividades.

Mientras, la UNAM, el Politécnico Nacional y la Universidad Iberoamericana anunciaron que hasta ahora mantienen las clases en sus planteles, aunque cancelaron todos los eventos masivos.

