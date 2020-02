Huawei presenta el Mate XS, su nuevo smartphone plegable

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras recordar “que la salud es primero”, Huawei presentó, vía streaming, el Mate XS, su más reciente smartphone plegable, con el cual busca competir con dispositivos semejantes de Samsung (Fold)y Motorola (Razr). Se trata una versión mejorada de su Mate X.

“Lo hicimos más fuerte. Mejoramos la bisagra con un nuevo diseño de falcon wing (la bisagra patentada por Huawei) que es 30 por ciento más durable”, dijo Richard Yu, CEO de consumo de Huawei vía streaming, luego de que se canceló la Mobile World Congress 2020 en Barcelona por el coronavirus.

La pantalla plegable de #HuaweiMateXs tiene un tamaño frontal de 6.6″, superficie trasera de 6.38″ y 8″ abierto. Entérate de todo lo nuevo en nuestro Live 👉https://t.co/C2ne0vhDsd pic.twitter.com/OYweiBafZM — Huawei Mobile Mx (@HuaweiMobileMx) February 24, 2020

Se trata de una versión notablemente mejorada de su anterior teléfono plegable, el Mate X (que el año pasado solo tuvo un lanzamiento limitado en China). Cuenta con una pantalla frontal de 6.6 pulgadas y una trasera de 6.38 pulgadas, que al abrirse se unifica en una sola que llega a las 8 pulgadas.

La compañía indicó que hay mejorías bajo la carcasa, como una pantalla de cuatro capas rediseñada y una bisagra “ala de halcón” renovada, a prueba de roturas, ya que la bisagra fue fabricada con zirconio. También incluirá el propio chipset Kirin 990, de Huawei, así como cuatro cámaras y podrá utilizarse con redes de alta velocidad 5G.

El Mate XS también viene con una importante desventaja porque no incluye todo el sistema operativo Android de Google. Recordemos que el año pasado, el Gobierno del presidente Donald Trump bloqueó el acceso de Huawei a los componentes y tecnología estadounidenses por motivos de seguridad nacional.

El Mate XS opera con una versión limitada de código abierto de Android. Los usuarios todavía podrán descargar aplicaciones, pero serán de la tienda de apps de Huawei, no de Google Play. Sin embargo, cuenta con un nuevo diseño de multiventanas, en donde se pueden tener hasta tres ventanas abiertas al mismo tiempo, e intercambiar los contenidos entre ellas simplemente arrastrando y soltando.

Este nuevo modelo tiene una cámara cuádruple Leica SuperSensing, compuesta por una cámara de 40MP SuperSensing, una cámara ultra gran angular de 16MP, un telefoto de 8MP y una más 3D de medición profunda. Además, cuenta con una super carga rápida de 55W y una batería de 4.500 mAh que en 30 minutos puede cargarse hasta el 85 por ciento.

Estára disponible a nivel mundial el mes que viene con una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento interno de 512 GB por un precio de dos 499 euros, un poco más de dos mil 700 dólares o 51 mil 854 pesos mexicanos, son contar los impuestos añadidos. No hay una fecha específica de lanzamiento.

