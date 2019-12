CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma de streaming Hulu lanzó su primer avance de High Fidelity, una serie de 10 episodios adaptada de la novela de 1995 de Nick Hornby y la película deL 2000 protagonizada por John Cusack y Jack Black.

Hulu ya tiene listo un reboot de la película que cumplirá 20 años en la cual, pese a que se mantendrá la historia original, la protagonista esta vez será una mujer.

El rol recayó en Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, quien también participó en High Fidelity con Cusack. Kravitz interpretará a Rob, dueña de una tienda de música en Brooklyn, quien vive los altos y los bajos de las relaciones y el amor, todo a través de la música y la cultura pop.

A lo largo del programa, Rob visitará cinco relaciones pasadas a través de la música y la cultura pop que la rodea. En el adelanto, la vemos entrando en pánico por el regreso de un ex en particular a la ciudad, y su tendencia a “pensar demasiado”, así como la presentación de una nueva chica llamada Lily.

La serie High Fidelity también está protagonizada por Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy y Kingsley Ben-Adir. La protagonista de la serie Russian Doll, Natasha Lyonne, participará como directora en uno de los episodios.

Esta versión femenina llegará en formato de serie y se estrenará el 14 de febrero de 2020.

Continúa leyendo:

‘The Irishman’ podría ser la última película de Martin Scorsese

AMX/KMJ

The post Hulu lanza tráiler de ‘High Fidelity’, serie protagonizada por Zoe Kravitz appeared first on Almomento.Mx.