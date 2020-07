Huracán Hanna toca tierra en Texas

TEXAS.- Hanna, el primer huracán de la temporada 2020 del Atlántico, se fortaleció este sábado cuando tocó tierra en la costa de Texas, amenazando a una de las regiones más golpeadas por la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos con marejadas ciclónicas e inundaciones.

La tormenta sufrió una intensificación rápida, lo que significa que su velocidad máxima del viento aumentó al menos 56 kilómetros por hora en las últimas 24 horas, marcando vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, convirtiéndolo en un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Cualquier huracán es un desafío enorme”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. “Este desafío es complicado y se vuelve aún más severo, ya que está en un área que es la más afectada del estado por el COVID-19”.

El huracán tocó tierra en Padre Island, una barrera de islas entre la ciudades de Corpus Cristi y Bronwnsville, esta última vecina de Matamoros.

Hanna se encuentra a unas 15 millas (24 kilómetros) al norte de Port Mansfield y a unas 70 millas (112 kilómetros) al sur de Corpus Christi, en Texas.

“La combinación de una marejada ciclónica peligrosa y la marea causará que zonas normalmente secas cerca de la costa sean inundadas por el aumento de nivel de las aguas que avanzan hacia el interior en la costa”, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami.

Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 32 condados en Texas este sábado y solicitó una declaración de desastre de emergencia federal, que permite al gobierno federal proporcionar “asistencia pública, asistencia financiera directa y asistencia para mitigar los riesgos”.

Una advertencia de huracán sigue vigente de Port Mansfield a Mesquite Bay. Y una advertencia de marejada ciclónica (que implica posibles oleadas de agua de la costa con riesgo mortal), está vigente desde Port Mansfield hasta Sargent.

El alcalde de Corpus Christi, Joe McComb, advirtió a los residentes que viven en las áreas en riesgo de inundación que sigan las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus cuando decidan evacuar, informó el diario Texas Tribune.

“Lleven varias mascarillas con ustedes, porque podrían estar allí algunos días si están en una zona inundada”, dijo McComb. “No queremos exponer a nadie durante esta tormenta (…) Incluso cuando estén en casa, recomiendo usar una mascarillas si están en condiciones hacinadas”.

Esto también ha provocado lluvias en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas dentro del territorio nacional.

Se estima que durante el domingo, los remanentes de nubosidad de Hanna estarán sobre los estados de Nuevo León y Tamaulipas, con una posibilidad de precipitación de hasta 350 milímetros en los próximos dos días. Meteorólogos alertaron además de tormentas e inundaciones potencialmente peligrosas para la población.

Hanna se convertirá en las próximas horas en tormenta tropical y empezará a disiparse durante la madrugada del lunes tras impactar con la Sierra Madre Occidental, al sur de Coahuila, con posibles precipitaciones de hasta 250 milímetros.

Autoridades de Protección Civil en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas ya prepararon diversos protocolos y habilitaron albergues en caso de que las precipitaciones del ciclón generen daños materiales, así como un incremento riesgoso en el nivel de los ríos.

