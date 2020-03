Identifican a hombre que falleció en choque de trenes en Metro Tacubaya

CIUDAD DE MÉXICO.— Autoridades capitalinas identificaron al hombre que falleció en el choque entre dos trenes en la estación Tacubaya, en la Línea 1 del Metro.

Se trata de José Adán “N” de 42 años, quien viajaba en el último vagón del convoy número 38, el cual se impactó con la parte trasera del tren número 33. Sus familiares ya fueron contactados.

Identifican como José Adán «N» a víctima mortal por choque de trenes en #MetroCDMX#Tacubaya

👉https://t.co/k6IMpdDtKF pic.twitter.com/09HimkYIfx — Noticias En La Mira (@OficialEnLaMira) March 11, 2020

El cuerpo fue rescatado y trasladado al anfiteatro ministerial de la coordinación MH-5, en donde fue entregado a sus familiares. En el acta quedó asentada la identidad de la víctima con iniciales J.A.P.P, quien presentó diversas lesiones visibles en el torso y cara, así como distintas fracturas.

La noche de este martes, dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro chocaron en la estación Tacubaya, dejando como saldo a 41 personas lesionadas, entre ellas, los dos conductores de los convoyes. Así como una persona fallecida.

Sergio narra cómo vivió el #choque del #MetroCDMX. Él venía junto a su hermana dentro de uno de los trenes que estuvieron involucrados en el accidente https://t.co/nThbcsberl pic.twitter.com/W4IVEVhwei — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2020

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del martes cuando corrían los últimos trenes, el convoy número 33 se impactó contra el número 38, el cual se encontraba en la estación Tacubaya, sobre la vía dirección Observatorio.

De los lesionados, 15 ameritaron hospitalización. Hasta el mediodía de este miércoles, cuatro se encontraban internados, ningún en estado grave. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación.

Metro Tacubaya 3 pic.twitter.com/N7dtVc8H1T — MarioAndrésLanderos (@AndresLanderos) March 11, 2020

Cuatro personas permanecen hospitalizadas tras choque en Metro Tacubaya

