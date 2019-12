Identifican al sospechoso detenido tras ataque de Monsey

MONSEY, NUEVA YORK.- Poco después del ataque con cuchillo a la casa de un rabino en la localidad neoyorquina de Monsey, donde cinco personas fueron heridas, un sospechoso fue detenido.

De acuerdo con Enlace Judío México e Israel, la Policía ha identificado al sospechoso como Thomas E. Grafton, de 37 años de edad, originario de la localidad neoyorquina de Greenwood Lake.

Según imágenes difundidas por medio estadounidenses, donde se le ve detenido por funcionarios de seguridad, se trata de un afroamericano.

Tras efectuar el ataque, el sospechoso huyó en un auto tipo Nissan Sentra, según un testigo presencial de los hechos, que logró reconocer el número de placa del vehículo y lo reportó a la Policía.

Gracias al reporte de placa, las autoridades rastrearon al sospechoso y lograron detenerlo sin percances en el norte de la isla de Manhattan, a casi 40 kilómetros de distancia.

Al momento de su detención se encontraba “lleno de sangre”, de acuerdo a reportes.

El sospechoso se mantiene en custodia en los cuarteles del Departamento de Policía de Ramapo, la región neoyorquina donde se encuentra ubicada Monsey.

Según afirmó el jefe de la Policía de Ramapo, Brad Weidel, el sospechoso enfrentaría cinco cargos por tentativa de homicidio y un cargo por robo.

Hasta el momento se desconocen los motivos de su ataque.

