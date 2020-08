IECM lanza convocatoria para elección de 2021 en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alista la organización de los comicios del 2021, cuando los capitalinos votarán para elegir a los titulares de las 16 alcaldías, 204 concejalías y los 66 diputados del Congreso local, donde por primera vez se prevé la inclusión de una diputación migrante.

Para ello, el Consejo General del IECM aprobó, en sesión pública virtual, la “Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes; así como Concejalas y Concejales de las 16 demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 6 de junio de 2021”.

⇒ El Proceso Electoral Ordinario está previsto que inicie para la primera semana de septiembre próximo.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del IECM, aprobó por unanimidad la publicación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. — IECM (@iecm) August 10, 2020

Durante la sesión, el presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, sostuvo que el instituto trabaja para que, de nueva cuenta, realice un proceso íntegro, donde destaque la participación ciudadana, tanto en las urnas, como en la integración de las mesas directivas de casillas y en las diversas etapas de organización del proceso.

Resaltó que para el IECM, representa un enorme reto la organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, no sólo por la obligación de desarrollar todas y cada una de las etapas con integridad, sino por la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19.

Velázquez Miranda insistió que el organismo ha generado nuevos mecanismos, así como reflexionar sobre la necesidad de que autoridades, instituciones, actores políticos y ciudadanía en general, hagan todo su esfuerzo para que este ejercicio democrático registre una participación amplia y responsable, con el cuidado al derecho a la salud.

El @iecm aprobó por unanimidad la convocatoria para el proceso electoral 2020-21, con el que alcaldes y diputados buscarán reelegirse; la elección será el 6 de junio de 2021 https://t.co/4xA53k28Jr — CIUDAD (@reformaciudad) August 10, 2020

Por su parte, el consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda refirió que por primera vez en la historia, los funcionarios electos tendrán la posibilidad de presentarse a la reelección por un mandato adicional y, con ello, los capitalinos podrán ejercer su voto para premiar o castigar el desempeño de servidores públicos.

Recordó que por segunda ocasión se realizará la elección de las concejalas y concejales, que acompañarán en su gestión a los alcaldes de las 16 demarcaciones, para lo cual el IECM está por definir, una vez concluida la consulta a pueblos y barrios originarios, así como a las comunidades indígenas de la Ciudad, las nuevas circunscripciones donde se elegirán a los concejales de mayoría relativa.

De igual forma, dijo, por segunda ocasión, el IECM verificará que los partidos políticos cumplan con las reglas de paridad, numéricas y sustantivas, para generar condiciones de equidad entre los géneros en el acceso a los cargos públicos.

#Hoy en sesión de Consejo General del @iecm emitiremos la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir diputaciones, alcaldías y concejalías en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. pic.twitter.com/iq2kBigEXF — Mauricio Huesca (@mauriciohuesca) August 10, 2020

Mientras que el consejero Mauricio Huesca Rodríguez precisó que otro de los retos que implica la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, es la operación de la figura de la Diputación Migrante, la cual sigue vigente como principio de la Constitución Política local.

“Otro reto que tendremos en este Proceso Electoral son, desde luego, las recientes reglas sobre violencia política de género, las cuales también están vigentes, en tanto no exista un pronunciamiento del TEPJF, para determinar si son homogéneas con las que ha trabajado este instituto en otros procesos electorales”, apuntó.

