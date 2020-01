Impone a Valentina Batres como coordinadora temporal de Morena CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— Diputados de Morena en el Congreso capitalino cerraron filas en torno a Valentina Batres, a quien reconocieron como su única vicecoordinadora parlamentaria, y expresaron que en tanto no sea nombrado un nuevo coordinador parlamentario, ella cuenta con la representación y dirección formal del grupo parlamentario.

La fracción morenista se encuentra sin coordinador desde mediados de diciembre, aunque desde el 22 de noviembre, Ricardo Ruiz, quien ocupaba el cargo, avisó a sus compañeros que renunciaba vía WhatsApp.

A través de una carta, 18 de los 34 legisladores morenistas capitalinos dieron su respaldo a la hermana del senador Martí Batres. En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que ella puede ser coadyuvante, pero no tomar decisiones en el conflicto acerca de la elección del coordinador de Morena ante el Congreso local.

#ÚLTIMAHORA La fracción de Morena en el Congreso de la CDMX cerró filas en torno de la vicecoordinadora Valentina Batres e informó que en tanto no sea nombrado un nuevo coordinador, la hermana del senador Martí Batres cuenta con la representación formal del grupo parlamentario pic.twitter.com/X1v4Z8gj64 — La Silla Rota (@lasillarota) January 10, 2020

En la carta, los morenistas también informaron que desconocen a José Luis Rodríguez como su vicecoordinador parlamentario, porque -argumentaron- durante una reunión plenaria en diciembre pasado él “de manera verbal” renunció al cargo para competir por la coordinación.

“Derivado de lo anterior, reconocemos que la diputada Valentina Batres Guadarrama, ostenta la calidad de única vicecoordinadora del grupo y, en tanto no sea nombrado un nuevo coordinador, cuenta con la plena representación y dirección formal del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ejerciendo funciones de coordinadora”, señalaron.

.@martibatres fungirá como coordinadora de #Morena en Congreso de la #CDMX. Estos son los cambios: https://t.co/EbA3jKtumw — La Silla Rota (@lasillarota) January 10, 2020

De acuerdo con Milenio, en dicha reunión plenaria, realizada el 15 de diciembre, quedaron dos candidatos a la coordinación parlamentaria: José Luis Rodríguez y Rigoberto Salgado. Sin embargo, los legisladores que apoyan a Valentina -y que firmaron la carta- decidieron levantarse de la mesa.

Por su parte, Sheinbaum Pardo se desmarcó del conflicto interno en la bancada de Morena ante la petición de la diputada Guadalupe Chavira de que sea la Jefa de Gobierno quien designe al próximo coordinador.

“Tiene que haber autonomía entre los poderes. Puedo ser coadyuvante en caso de que ellos lo soliciten, pero no tomo las decisiones, las decisiones las toman los propios diputados. Sé que se van a resolver los problemas que tienen en este momento, estoy convencida de ello”, afirmó.

.@Claudiashein, jefa de Gobierno de la #CDMX, dijo que puede ser coadyuvante, pero no tomar decisiones en el conflicto acerca de la elección del coordinador de #Morena, luego de que Ricardo Ruiz renunció al cargo el 15 de diciembre. Romina Solís. • #Notimex pic.twitter.com/CZWtwiH4xR — Notimex (@Notimex) January 9, 2020

