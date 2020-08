Impulsa senador cambios constitucionales para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo el liderazgo de su titular, el Dr. Santiago Nieto, ha demostrado ser pilar y pieza fundamental en el combate contra la corrupción; prioridad número uno de la Cuarta Transformación y nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, presenté una iniciativa ante el Senado de la República para incorporar a la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción, en donde propongo que forme parte de su Comité Coordinador, sumando fuerzas con la Fiscalía Especializada en la materia y la Secretaría de la Función Pública, entre otros organismos anticorrupción, para el desarrollo de estrategias y políticas que imposibiliten todas las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los actos de corrupción por parte de los servidores públicos.

No obstante, esta lucha contra la corrupción no podrá culminar sin la participación del pueblo, de todos nosotros. Por lo que, además, presenté ante el Congreso de la Unión una iniciativa para permitir que las ciudadanas y los ciudadanos podamos alertar sobre actos de corrupción y, a su vez, se garantice necesariamente su protección, ya sea por medio del anonimato o mediante mecanismos efectivos.

Las ciudadanos y los ciudadanos alertadores son una política estratégica en el combate contra la corrupción, impulsada también desde la Secretaría de la Función Pública, por lo que es crucial actualizar nuestras leyes en la materia, empezando por la Constitución.

Así, esta semana me reuní con el Dr. Nieto, quien ha mostrado total disposición para trabajar en la elaboración de estas propuestas y, ahora, dialogar sobre el futuro de nuestros proyectos. Me alegra compartirles que fue sumamente positivo este diálogo, pues todos queremos una Nación fuerte y libre de corrupcion.

AM.MX/fm

