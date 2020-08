Impulsa SEP mejores hábitos en los estudiantes con nuevas materias de Vida Saludable, y Formación Cívica y Ética

CIUDAD DE MÉXICO.- Con las nuevas materias de Vida Saludable, y Formación Cívica y Ética, la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca generar un cambio en el estilo de vida de los alumnos, un cambio cultural, que modifique los hábitos negativos, para aprovechar todo lo que ofrece la diversidad mexicana e inculcar hábitos saludables e higiénicos que lleven a vivir con plenitud, señaló su Titular, Esteban Moctezuma Barragán.

Durante la octava conferencia de prensa por la Educación, realizada en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, destacó que los contenidos de estos materiales se elaborarán con la participación de las maestras y maestros, y la opinión de los estudiantes del país.

Acompañado por el Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica; la Directora General de Desarrollo Curricular, María Teresa Meléndez Irigoyen, y la Directora General de Materiales Educativos, Aurora Saavedra Solá, aseguró que se recabará la opinión de los docentes respecto a los Libros de Texto de Formación Cívica y Ética, y Vida Saludable para analizarlos, de manera conjunta, tanto en línea, como cuando se retomen las actividades presenciales.

Moctezuma Barragán enfatizó lo dicho por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador: nada en la educación sin las maestras y los maestros de México, por ello, afirmó, “queremos que estos libros sean una propuesta robusta para la formación de valores, y necesitamos para ello la contribución pedagógica, valiosa, de nuestros docentes”.

Detalló que la Nueva Escuela Mexicana se construye, participativamente, por lo que estos libros se van a distribuir después de haber realizado estas consultas.

Añadió que en este esfuerzo se estableció una alianza con la Secretaría de Salud, porque se tiene el objetivo común de cambiar los malos hábitos por hábitos saludables; promover los valores, y fomentar el pensamiento crítico y de solidaridad entre las personas, además de fortalecer la autoestima de las niñas y niños mexicanos.

Por su parte, el Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, explicó que la nueva materia de Vida Saludable, funciona como un eje articulador, de manera integral, con Formación Cívica y Ética, así como con otras áreas del conocimiento.

Agregó que incluye temas de higiene y limpieza, entendidos como las prácticas del cuidado de nuestra persona y los ambientes en que nos desenvolvemos, lo que implica la limpieza, no solo en la escuela, sino en el hogar y en la comunidad.

Además, la actividad física, busca fomentar estos hábitos, cuyos beneficios son el desarrollo y mantenimiento de la salud corporal y mental, y la prevención de adicciones.

La Convocatoria 2020 Jóvenes Escribiendo el Futuro se publicará el próximo mes de septiembre.

Por otra parte, durante el Informe Diario de los Avances de los programas del Bienestar, con la presencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez García, Leticia Animas Vargas, Moctezuma Barragán afirmó que los programas de becas nacieron para dar inclusión a gran parte de la población que se mantenía sin visibilidad, y que requería de apoyos para continuar con su educación.

El programa de becas, dijo, no sólo aporta recursos, sino también valores, actitudes, educación cívica, educación para la vida y para la paz. Además, fortalece el principio de equidad que fomenta la Nueva Escuela Mexicana.

El Secretario de Educación Pública destacó que con el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro se incrementó la matrícula de Educación Superior, pues los estudiantes ahora tienen los recursos necesarios para cubrir sus estudios de licenciatura.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez García, Leticia Animas Vargas, precisó el avance en la dispersión de los recursos para las y los alumnos de Educación Básica y Media Superior.

La beca Bienestar para las Familias, dirigida a las y los estudiantes de Educación Inicial y Básica, registra alrededor de 3 mil 477 millones de pesos, de los 3 mil 523 millones programados, es decir, 99 por ciento del total.

La beca universal Benito Juárez, para las y los alumnos de Educación Media, alcanzó un 76 por ciento del total, es decir, 3 mil 7 millones de pesos dispersados, de los casi 3 mil 951 millones programados.

Ánimas Vargas informó que de los 3.9 millones de becarios y becarias de Educación Media Superior, se tiene cubierto, al día de hoy, el pago de 3 millones de estudiantes, los cuales reciben este apoyo por diferentes medios, ya sea en Mesa de Atención y Telecom, en las localidades donde no existen sucursales bancarias.

Comentó además que, desde el inicio de la contingencia sanitaria, se han atendido 283 mil 381 correos electrónicos de los usuarios, con un porcentaje de atención del 98.5 por ciento; indicó que durante los meses de julio y julio se atendieron, adicionalmente, 68 mil 437 llamadas telefónicas desde el Centro de Atención Ciudadana.

Finalmente, Paulina Salazar, Subdirectora del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, anunció la Convocatoria 2020, la cuál será publicada el próximo mes de septiembre.

El programa abre dos convocatorias al año, la primera, al inicio del Ciclo Escolar, y la segunda, para validar el padrón reportado e incorporar a nuevos beneficiarios, concluyó.

