Impulsa UAS la alimentación saludable entre la población mexiquense

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Difundir entre la sociedad los beneficios de tener buenos hábitos alimenticios ayudará a disminuir los problemas de salud generados por el sobrepeso y la obesidad, subrayó la presidenta de la Unidad de Asistencia Social (UAS) del Poder Legislativo, Eva Pareja de Hernández.

Al clausurar el Taller de Comida Saludable, promovido por la unidad que preside, Eva Pareja resaltó la necesidad de reforzar entre la ciudanía la idea de que una alimentación saludable genera costos menores que los procedimientos médicos a los que se somete una persona que no asume buenos hábitos, por lo que invitó a servidores públicos del Poder Legislativo y a los ciudadanos en general a acercarse a la UAS para recibir orientación sobre nutrición.

Con el Taller de Comida Saludable que impartió la UAS en sus instalaciones y que constó de dos módulos, explicó Eva Pareja, los asistentes conocieron cómo preparar alimentos bajos en calorías para sus familiares, por lo que agradeció a Diana Pérez de la Cruz, Octavio Hernández Cuadros, Edmundo Vázquez Carbajal y Gerardo Jasso Valdéz, jefa de Departamento de Comedor y chefs del Poder Legislativo, respectivamente, por las asesorías en la elaboración de los platillos saludables durante la capacitación.

La presidenta de la UAS recordó que actualmente se ofrecen los servicios de medicina general, enfermería, acupuntura, quiropráctica, nutrición, yoga, entrenamiento funcional y arteterapia (para trabajar las emociones), los cuales son gratuitos y para el público en general, por lo que solo se tiene que agendar una cita a los teléfonos 7222148686 y al 7222131686.

