Incendio en mercado de San Cosme daña más de 100 locales

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca de las 4 de la madrugada de este domingo 22 de diciembre se registró un incendio dentro del mercado de San Cosme, ubicado en la colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual consumió 181 locales y que provocó la movilización de los servicios de emergencia, así como la evacuación de alrededor de 150 personas que viven cerca del mercado.

También, el equipo de bomberos capitalino informó que el domo de cobre de la zona norte de dicho mercado se desplomó parcialmente.

Se registra un incendio al interior de un nercado ubicado en Ribera de San Cosme e Ignacio M. Altamirano. Col Santa María La Ribera @AlcCuauhtemocMx. Elementos de @Bomberos_CDMX trabajan en el lugar. Evita acercarte a la zona y permite las maniobras de combate. pic.twitter.com/H72UzWrrwz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 22, 2019

Según testigos, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 04:00 horas, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que al momento se desconoce el origen del mismo y que el fuego sólo afectó al interior del inmueble.

Para atacar el incendio, se utilizaron cuatro autobombas y 10 pipas de agua de cinco estaciones: Tacuba, Tacubaya, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Benito Juárez. Cinco mandos y 45 elementos del cuerpo de bomberos, señaló el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México a través de un comunicado.

Alrededor de las 8:00 horas, el Cuerpo de Bomberos indicó que el incendio había sido controlado en su totalidad, por lo que se procederá a realizar trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

Personal del #HCB @Bomberos_CDMX informa que se ha sofocado el incendio del mercado en @AlcCuauhtemocMx, inician trabajos de enfriamiento y remoción de escombros #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HqTa4lgOZI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 22, 2019

Se espera que las próximas horas las autoridades informen sobre las causas del incendio, así como sobre los daños y el apoyo que recibirán los comerciantes afectados.

