ÍNDICE POLÍTICO: Crujen las estructuras de la 4T. Y surge un revoltoso de pueblo

FRANCISCO RODRÍGUEZ

La revelación de “otros datos” duros, demasiado duros, sobre la situación actual del país hacen crujir los fundamentos de la Cuarta Decepción. En los estados, en el gabinete, en los centros oficiales de estudio estadístico, en las bases de Morena, en las revistas especializadas del extranjero y en el ámbito de la judicatura se muestran los estragos de este gobiernito tipo Tepetitán.

Tales datos desnudan al aparato como el experimento de un solo individuo para destruir a México. Evidencian los errores acumulados que hacen aparecer al régimen bajo la batuta descocada e inconexa de una idea de transformación que no lleva a otra parte que al regreso irreversible de épocas pasadas desde hace cien años.

Autoritarismo, caprichos e ignorancia nos conducen a un abismo del que creíamos haber salido. El rumbo suena a exequias, el ritmo es irrefrenable. Pocos se atreven a decirlo, pero esos pocos son suficientes para demostrar los grados y la magnitud de los destrozos. El pensamiento cavernario que nos avasalla.

16 millones de empleos menos. Mil muertos diarios por el Covid-19

El INEGI, el centro oficial de estadísticas del sistema, señala con una objetividad irrefutable que dieciséis millones de mexicanos se quedaron sin empleo, arrastrados por decisiones absurdas de falta de comprensión del problema del empleo causado por amenazas insulsas, mientras que apunta que sólo siete de cada cien empresas recibieron magros apoyos para superar la crisis del enfoque económico de la Cuarta Decepción.

La constante de alrededor de mil muertos diarios por una pandemia que no ha sabido enfrentarse por los demagogos del régimen, se acumula con una cantidad revelada de más de trescientos mil cadáveres en fosas clandestinas, producto de la complicidad con las bandas del narcotráfico, que tal parece compiten por alcanzar la supremacía macabra para colaborar con la orden mundial de exterminar a los indefensos.

Se corrobora que los representantes de la Nación, alojados cómodamente en las Cámaras del Congreso no son el reflejo de la composición ideológica del país, sino sólo de una burda estafa electoral conseguida a través del engaño, el dedazo y la tómbola de candidatos aprovechados e intrascendentes.

No lograron lo que querían hacer en el INE, pero volverán a intentar

‎El embate contra el Instituto Nacional Electoral, obedeciendo instrucciones del fallido infiltrado John Ackerman lo demuestra. No son jacobinos defendiendo un estado fuerte y centralizado, son sólo ignorantes aferrados al hueso y creyentes en la eternidad del “caudillo”.

El hecho de que no lo hayan logrado ahora, no quiere decir que se acabaron las triquiñuelas. Van e irán por todo. Es muy elocuente la actitud agachona de los cuatro nuevos consejeros, que tendrán que demostrar con hechos que se oponen al golpismo del aparato oficial sobre el INE. Las protestas de la sociedad civil son las que detuvieron la asonada electoral. Debe seguir siendo así, hasta que se erradique el virus.

La entrega de fronteras a marinos y soldados, ¿fue orden de Trump?

La renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no debe ser vista como un acto aislado. Es la protesta contra la entrega a los militares y marinos de aduanas y puertos, de las fronteras de la Nación, despojando al servicio de su carácter civil y profesional. Otro golpe silencioso que se suma a la montaña de ineptitudes.

Dentro del equipo de Javier Jiménez Espriú se menciona insistentemente que el “caudillo” obedeció las instrucciones de Trump para dar el zarpazo, emulando las acciones del psicótico que utiliza ya a las fuerzas armadas para amilanar adversarios demócratas que obstaculizan su reelección. Es una calca de los procedimientos y actitudes gabachas. Aunque el anaranjado esté llevando a los estadunidenses hacia el enfrentamiento bélico civil.

Crujen todas las estructuras de la 4T. Para empezar ahí está Morena

Dentro de Morena, en el estado origen del movimiento, Tabasco, las estructuras se enemistan con el gobernador Adán Augusto López, el hijo de Payambé, quien a su vez es suegro del mandatario estatal de Chiapas, Rutilio Escandón: ¡un fracaso total en el Edén!

Cruje así otra estructura de las siete en estados pequeños que todavía quedaban bajo el control de Ramírez Cuellar. Ya sólo le quedan seis en estados de escaso padrón para intentar el manipuleo electoral, en el que ya nada más falta ver al Ejército, habilitado de mapache al cuidado de las urnas en las elecciones intermedias que se avecinan.

Y ahora, ¡otra ideota!: Piden la expulsión de “el veneno embotellado”

Pero la horda de ignorantes no se cansa. La inefable Jesusa Rodríguez, senadora por más seña, acelerada por El Lenin de la Bondojito, Martí Batres, abre otro flanco. En momentos desesperados por falta de empleo y de confianza a los inversionistas, la infame clama por correr del país a la Coca Cola, sin importarle la repercusión internacional del desaguisado y, menos, la pérdida de miles de empleos.

Paren el show: amparado, a Lozoya no podrán juzgarlo por Obedrecht

Y al darse a conocer el amparo concedido hace dos años a Emilio Lozoya Austin por la acusación del soborno de Odebrecht, se desnuda el objetivo del show mediático del “caudillo” sobre este asunto. No puede ser juzgado, es imposible. Si lo que se quiere es probar con unos videos sosos el reparto de sobornos de Enrique Peña Nieto a los legisladores para apoyar el Pacto por México y las reformas energéticas, es improcedente, por aquella sentencia de la Corta…

… que limita esos instrumentos de posible prueba si no están previamente vinculados al juicio y si no contaron con previa autorización judicial para grabarse. Todo es un escándalo mediático que no sabemos quién metió en la cabeza del “caudillo” como potencializadores de popularidad, como una estrategia para ganar arrasadoramente las elecciones. Lo han engañado de nuevo.

Duro análisis de la revista que dice ser “herramienta del capitalismo”

Analistas políticos y asesores en inversiones consideran, a través de la revista Forbes que “el presidente Andrés Manuel López Obrador es un demagogo incompetente, interesado más en elaborar discursos y consolidar el poder político, que en diseñar políticas públicas con impacto significativo en los añejos problemas del país “.

Dicen que “mejorar la seguridad, poner orden en los monopolios, impulsar una reforma fiscal progresiva, trabajar para revertir la evolución de la enorme economía informal, son tareas difíciles pero esenciales que ha eludido. En lugar de liderar a México, él simplemente sigue en campaña…

… con su costumbre de hacer comentarios antagónicos y satanizar a sus rivales políticos y a sus críticos en los medios, más bien se presenta como un hombre sin plan; un charlatán titubeante que destaca al identificar los peores problemas, pero que ha fracasado por completo en ensamblar un equipo de asesores capaces de implementar reformas significativas…

… a pesar de que sus aliados y fervientes apologistas han sido sorprendidos en escándalos de corrupción, AMLO reitera que la actividad criminal es un problema moral que se puede abordar con la promoción de rectitud personal más que con otros intentos… afirma que sus programas de creación de empleos llevarán a los pistoleros de los carteles a renunciar a sus horribles hábitos y se pondrán a buscar trabajos honestos”.

Reventando, por dentro, por fuera, por sus estructuras, por el ambiente…

Cuando se le recrimina simplemente dice: ustedes hagan lo que crean necesario, y yo haré lo que crea necesario. López Obrador ya está reventando, por dentro, por fuera, por sus estructuras, por el ambiente desfavorable que ha creado en todo el mundo. Ni cómo ayudarlo.

Pareciera ser sólo un mafufo revoltoso de pueblo.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Mi reconocimiento al Presidente de la República por el nombramiento como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de una mujer honesta a carta cabal como lo es, sin duda alguna, Rosa Icela Rodríguez, quien hasta la semana anterior se desempeñaba como secretaria general de Gobierno de CDMX. También, claro, hay que contar lo bueno.

